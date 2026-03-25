Cristopher Sánchez pacta acuerdo de $104 millones con los Phillies de Filadelfia

El lanzador de los Phillies de Filadelfia, Cristopher Sánchez, tiene garantizados 104 millones de dólares en un contrato de seis años para 2027-32, un acuerdo que incluye 20 millones de dólares en dinero diferido pagadero de 2035-44.

Sánchez mantendrá su salario de $3 millones esta temporada como parte de un contrato de $22.5 millones por cuatro años que comenzó el año pasado. El zurdo de 29 años renunció a los $16 millones restantes en dinero garantizado hasta 2028 como parte de ese acuerdo.

Su convenio, anunciado el domingo, incluye un bono por firma de $6 millones pagadero dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de las Grandes Ligas, según detalles obtenidos por The Associated Press. Recibirá salarios de $6 millones en 2027, 9 millones en 2028, $14 millones en 2029, $15 millones en 2030 y $27 millones en 2031 y 2032.

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Filadelfia diferirá $10 millones de cada uno de sus salarios de 2031 y 2032, que se pagarán en cinco cuotas de $2 millones. El dinero de 2031 vence cada 1 de julio de 2035-39 y el de 2032 cada 1 de julio de 2040-44.

El acuerdo de Sánchez incluye una opción condicional del equipo para 2033 por $10 millones, y el precio de la opción aumentaría a $32.5 millones si no está en la lista de lesionados durante 130 o más días consecutivos en la temporada de 2031 o 2032. El precio de la opción aumentaría según la votación del Premio Cy Young de 2027-32: $2 millones por el primer lugar, 1 millón por el segundo o tercero, 750,000 por el cuarto o quinto y 500,000 por el sexto al décimo.

Se aplicaría una compensación por rescisión para la opción de 2033 con los mismos incrementos y montos. Sánchez recibiría un bono de asignación de $1 millón si es traspasado y contará con una suite de hotel en los viajes como visitante.

Su nuevo contrato incluye los mismos salarios para 2026-29 que en su acuerdo anterior y garantiza los montos de las opciones para 2030-31, que incluían un buyout de $1 millón, por lo que en la práctica añade $88 millones en nuevo dinero por cuatro temporadas más garantizadas.

Sánchez tuvo marca de 13-5 con una efectividad de 2.50 en 32 aperturas la temporada pasada y ponchó a un récord personal de 212 bateadores. Tiene marca global de 30-21 en cuatro temporadas completas en las Grandes Ligas.

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Se convirtió en el cuarto abridor de los Phillies con un acuerdo a largo plazo. Jesús Luzardo este mes finalizó un contrato de $135 millones por cinco años que comienza en 2027. Zack Wheeler tiene un acuerdo de $126 millones hasta 2027 y Aaron Nola un convenio de $172 millones por siete años hasta 2030.