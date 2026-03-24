Roberto “Bebo” Pérez anuncia su retiro del béisbol profesional

A solo días de cumplirse tres años desde la última vez que jugó un partido de Grandes Ligas, el receptor puertorriqueño Roberto “Bebo” Pérez anunció este martes su retiro del béisbol profesional.

El ganador de dos Guantes de Oro en la Liga Americana en 2019 y 2020, llevaba varios años intentando mantenerse en el béisbol organizado de Estados Unidos pero desde que fue dejado libre por la franquicia de los Red Sox de Boston en junio de 2024, no pudo conseguir contrato nuevamente.

Irónicamente, el mayagüezano vivió su peor momento justo después de conseguir sus mayores logros como los dos guantes dorados que obtuvo como el receptor de mejor defensa en la Americana en años consecutivos.

El año que ganó el primero, en 2019, tuvo de paso la que fue su mejor temporada en cuanto a ofensiva, al batear .239 pero con 24 cuadrangulares y 63 carreras empujadas. Fue su unica campaña jugando a tiempo completo en ocho que estuvo con los entonces Indians de Cleveland entre 2014 y 2021.

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Con los Indians, incluso, participó en la Serie Mundial de 2016 junto a Francisco Lindor, que ganaron los Cubs de Chicago del también boricua Javier Báez. En su único Clásico de Otoño Pérez lució con dos cuadrangulares y cinco carreras remolcadas.

“Después de mucha reflexión, he tomado la decisión de retirarme oficialmente del béisbol profesional. Este deporte ha sido una parte fundamental de mi vida y ha moldeado quién soy tanto dentro como fuera del terreno de juego. El béisbol me enseñó disciplina, resiliencia, liderazgo y el verdadero significado del trabajo en equipo. Estoy profundamente agradecido con cada entrenador, compañero, preparador y organización que creyó en mí y me apoyó a lo largo de este camino”, escribió Pérez en su cuenta personal de Facebook.

Pérez es el último de una dinastía de receptores boricuas que se combinaron para ganar 31 Guantes de Oro durante un periodo de 33 temporadas entre 1988 y 2020. Desde entonces ningún otro catcher puertorriqueño se ha ganado el prestigioso galardón.

“Haber tenido la oportunidad de competir al más alto nivel y vivir el sueño de jugar en las Grandes Ligas es algo que siempre valoraré. Me voy del juego con un profundo respeto y agradecimiento por todo lo que me ha brindado. Aunque esta decisión no ha sido fácil, sé que es el momento adecuado para dar este paso y comenzar una nueva etapa en mi vida”, agregó en su escrito sin precisar a qué piensa dedicarse.

De 37 años de edad, Pérez debutó en 2014 en las Mayores y jugó 10 temporadas no completas hasta 2023. Luego de su última campaña en Cleveland en 2021, firmó como agente libre con Pittsburgh, con miras a la temporada 2022.

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Pero en esa y en la siguiente campaña 2023 con San Francisco no pudo jugar casi, debido a serias lesiones que lo sacaron de paso. Con Pirates jugó 21 juegos y con los Giants solo cinco.

Un nuevo intento por regresar a las Mayores se dio en 2024 cuando firmó un contrato de liga menor con Boston, pero la organización terminó dejándolo libre en junio de ese año. Nunca más regresó al béisbol organizado.

En Puerto Rico viene de jugar en la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, con los Gigantes de Carolina.