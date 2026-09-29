Tito Trinidad cobró como la gran estrella: ¿cuánto ganó por pelear con Bernard Hopkins?

Cuando Félix “Tito” Trinidad entró en 2001 al torneo por el campeonato de las 160 libras, que culminó con su inesperada derrota ante Bernard Hopkins, lo hizo como su principal protagonista.

Y así también cobró.

El diario New York Post lo describió de esa manera cuando reseñó la conferencia de prensa que el promotor Don King celebró en el Madison Square Garden para anunciar el torneo, en el que también participarían Hopkins, William Joppy y Keith Holmes.

“Ayer en el Madison Square Garden, Félix Trinidad era el tipo más bajito en el teatro, pero la estrella más grande en el escenario”, describió el Post en el primer párrafo de su edición del 15 de marzo de 2001.

De acuerdo con varias fuentes, Trinidad cobró $9.4 millones por la final del torneo de las 160 libras ante Hopkins, una suma que hoy equivaldría a unos $17.6 millones, según la herramienta Consumer Price Index (CPI).

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El 29 de septiembre de 2001, Trinidad cayó por nocaut técnico en el duodécimo asalto ante Hopkins. Fue su primera derrota como profesional en 41 combates.

Mientras, en la semifinal del torneo, y según varias fuentes, incluida The Associated Press, Trinidad cobró una cifra mayor: $10 millones por enfrentar a Joppy. Esa bolsa equivaldría hoy a aproximadamente $18.6 millones. Tito se impuso por nocaut técnico en el quinto asalto.

1 / 12 | En imágenes: a 25 años de la histórica derrota de Tito Trinidad ante Bernard Hopkins. Bernard Hopkins provoca al entonces campeón boricua. - Xavier J. Araujo 1 / 12 En imágenes: a 25 años de la histórica derrota de Tito Trinidad ante Bernard Hopkins Bernard Hopkins provoca al entonces campeón boricua. Xavier J. Araujo Compartir

Lo que ganó entonces el puertorriqueño en las dos peleas que disputó en el torneo equivaldría hoy a más de $35 millones.

Ambas bolsas superaron ampliamente las que recibieron sus rivales, quienes eran campeones con múltiples defensas titulares en la división, pero no gozaban del mismo reconocimiento ni del poder de convocatoria del puertorriqueño.

¿Cuánto ganaron Hopkins y Joppy?

Hopkins recibió $2.4 millones, de acuerdo con varios medios, pese a que era campeón de la FIB en las 160 libras y acumulaba 12 defensas exitosas de su título durante los siete años previos a enfrentar a Trinidad. Sin embargo, entre los rivales de esas 12 defensas no figuraban grandes nombres.

Joppy, por su parte, ganó $1.1 millones por enfrentar a Trinidad, pese a que era campeón de la AMB en las 160 libras y había defendido su corona cuatro veces antes de subir al ring con el protegido de Don King.

Las diferencias reflejaban el poder comercial que había alcanzado el puertorriqueño para entonces.

“Tito fue mi gran estrella”, dijo King a Primera Hora en 2014, previo a la exaltación de Trinidad al Salón de la Fama.

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El protagonismo de Trinidad también ayudó a vender el torneo por televisión, como ya había ocurrido con su megacombate en las 147 libras frente a Oscar de la Hoya, que generó 1.4 millones de ventas mediante el sistema de pague por ver (PPV).