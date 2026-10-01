Ricardo Dalmau propone el regreso del refuerzo latinoamericano para la temporada 2027 del BSN

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) presentó el miércoles, durante la reunión de la junta de apoderados, una propuesta para traer de vuelta al refuerzo latinoamericano para el torneo 2027.

La propuesta del presidente Ricardo Dalmau es similar a la que existió en el pasado en el que uno de los importados de cada equipo tendría que ser de la región, como parte de una estrategia para ampliar el alcance de la liga en ese mercado, supo El Nuevo Día.

Actualmente, el torneo se juega con tres importados de cualquier parte del mundo.

La medida deberá ser presentada durante la reunión de enmiendas al reglamento general del BSN en los próximos meses.

La pasada final del BSN tuvo como protagonistas a tres canasteros de República Dominicana. Los bicampeones Vaqueros de Bayamón contaron con el escolta Jassel Pérez, mientras que los subcampeones Santeros de Aguada se reforzaron con los quisqueyanos Rigoberto Mendoza y Joel Soriano.

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En una entrevista con El Nuevo Día sobre el saldo de la competencia este año, Dalmau destacó el interés generado por la liga entre los aficionados del vecino país al verse representados por los tres canasteros durante la postemporada.

Ese interés, a juicio del presidente del BSN, podría abrir una puerta hacia el mercado dominicano y otros sectores de Latinoamérica.

“Algún mercado latino que pudiéramos nosotros seguir ajustando nuestro producto, sin perder la esencia de nosotros, que pudiera significar obviamente un mercado importante para el BSN”, respondió Dalmau el mes pasado, días después de acabar el torneo 2026, sobre la posibilidad de impactar el sector hispano, particularmente en en Estados Unidos.

La liga estableció el tercer importado para las 12 franquicias en 2025.

El BSN contó con un refuerzo latinoamericano por última vez en 2016.

En la reunión del miércoles, los apoderados, a su vez, aprobaron comenzar el torneo el próximo 20 de marzo con 34 juegos por quinteto. Aprobaron además que la acción debe terminar antes del 5 de agosto.

Temas como el vigente formato del torneo y una nueva petición de traspaso por parte de los Indios de Mayagüez no fueron discutidos.