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Oficial: Larry Ayuso tomará el timón de la nave de los Capitanes de Arecibo en el BSN

El exjugador es el nuevo dirigente del quinteto de la Villa del Capitán Correa

1 de octubre de 2026 - 11:57 AM

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Larry Ayuso estuvo fungiendo como asistente de los Vaqueros de Bayamón en las últimas dos temporadas. (BSN / Edgardo Medilla Millán)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Arecibo - Larry Ayuso fue anunciado este jueves como el nuevo dirigente de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en una conferencia de prensa.

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El Nuevo Día había adelantado que el exjugador del Equipo Nacional se encaminaba a regresar a la franquicia de la Villa del Capitán Correa, esta vez, como dirigente.

Ayuso fue un jugador muy querido por la fanaticada en su época con los los arecibeños. Jugó cinco temporadas y ganó tres campeonatos. Su número 10 fue retirado por la franquicia en 2024.

Ayuso viene de ganar dos títulos como asistente de Christian Dalmau con los Vaqueros de Bayamón.

Ayuso estará reemplazando a Juan Cardona, quien salió de la dirección hace varias semanas para asumir el mando de los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

Anteriormente, Ayuso fue dirigente de los Cangrejeros de Santurce y de los Piratas de Quebradillas. Fue Dirigente del Año con los Piratas en 2022.

Tags
Larry AyusoCapitanes de AreciboBSN
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Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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