Oficial: Larry Ayuso tomará el timón de la nave de los Capitanes de Arecibo en el BSN

Arecibo - Larry Ayuso fue anunciado este jueves como el nuevo dirigente de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en una conferencia de prensa.

El Nuevo Día había adelantado que el exjugador del Equipo Nacional se encaminaba a regresar a la franquicia de la Villa del Capitán Correa, esta vez, como dirigente.

Ayuso fue un jugador muy querido por la fanaticada en su época con los los arecibeños. Jugó cinco temporadas y ganó tres campeonatos. Su número 10 fue retirado por la franquicia en 2024.

Ayuso viene de ganar dos títulos como asistente de Christian Dalmau con los Vaqueros de Bayamón.

Ayuso estará reemplazando a Juan Cardona, quien salió de la dirección hace varias semanas para asumir el mando de los Gigantes de Carolina-Canóvanas.