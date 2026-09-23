Larry Ayuso con un pie en la dirección técnica de los Capitanes de Arecibo en el BSN

Larry Ayuso podría ser anunciado este jueves como el nuevo dirigente de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), supo este miércoles El Nuevo Día.

Este diario confirmó que hay negociaciones adelantadas entre la gerencia del equipo y el exjugador.

De concretarse la firma, Ayuso estaría de regreso a la franquicia de la Villa del Capitán Correa. Con los arecibeños jugó cinco temporadas y ganó tres campeonatos. Su número 10 fue retirado por la franquicia en 2024.

Ayuso viene de ganar dos títulos como asistente de Christian Dalmau con los Vaqueros de Bayamón.

Ayuso estaría reemplazando a Juan Cardona, quien salió de la dirección hace varias semanas para asumir el mando de los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

Anteriormente, Ayuso fue dirigente de los Cangrejeros de Santurce y de los Piratas de Quebradillas. Fue Dirigente del Año con los Piratas en 2022.

PUBLICIDAD

Además de Ayuso, la gerencia de los Capitanes tuvo sobre la mesa los nombres de Rafael Muñiz, Ricky Meléndez, David Rosario y Nelson Colón para asumir la dirección técnica.

Los Capitanes quedaron eliminados en la primera ronda de la postemporada en la pasada campaña.

Relacionado a la franquicia arecibeña, el Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de su apoderado José Manuel Baeza Visalden, por violencia de género.

En comunicado de prensa, la Policía informó que agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia de Género del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, realizaron una investigación.