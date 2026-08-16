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Trei Cruz fue colocado en asignación por los Tigers de Detroit

El hijo de “Cheíto” Cruz y nieto de “Cheo” Cruz debutó esta temporada en las Mayores con una limitada participación

16 de agosto de 2026 - 1:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trei Cruz subió en junio al equipo grande de Detroit por primera vez y solo consumió cinco turnos en dos juegos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Trei Cruz fue colocado este domingo en asignación por los Tigers de Detroit luego de dos etapas en las Grandes Ligas en la corriente temporada.

Cruz, que recién cumplió 28 años, pasó entonces a la lista de waivers y podrá ser reclamado por otra organización. De no ser reclamado, entonce podría permanecer con los Tigers y ser enviado nuevamente a Triple A.

Los Tigers reclamaron al bateador zurdo Brett Callahan para llenar el lugar de Cruz en el róster de 40 jugadores.

El jugador ‘utility’ debutó en junio en las Grandes Ligas. En ese mes vio acción en dos partidos entre el 19 y 21 de junio. Consumió cinco turnos y no conectó imparable.

A los dos días de su debut, regresó a la Triple A hasta que fue reclamado por el equipo de Grandes Ligas el jueves pasado para ser colocado este domingo en asignación.

El hijo de “Cheíto” Cruz y nieto de “Cheo” Cruz hizo historia en junio al convertir a la familia natural de Arroyo en la primera de origen latino con tres generaciones de jugadores en las Grandes Ligas.

Cheo Cruz representa la primera de las tres generaciones en jugar en las Grandes Ligas al debutar en 1970 con los Cardinals de San Luis. Cheíto fue el segundo de la familia con su estreno en 1997 con los Mariners de Seattle, antes de pasar a Toronto.

En términos generales, la familia Cruz es solamente la quinta con tres generaciones de jugadores en las Mayores.

Trei jugó en el béisbol profesional de Puerto Rico con los Leones de Ponce. Lo hizo por última vez en la temporada 2023-24. Tras esa campaña reforzó a los Criollos de Caguas en la Serie del Caribe 2024

Tags
Tigers de DetroitMLBJosé Cheíto Cruz
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