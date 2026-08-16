Trei Cruz fue colocado en asignación por los Tigers de Detroit

Trei Cruz fue colocado este domingo en asignación por los Tigers de Detroit luego de dos etapas en las Grandes Ligas en la corriente temporada.

Cruz, que recién cumplió 28 años, pasó entonces a la lista de waivers y podrá ser reclamado por otra organización. De no ser reclamado, entonce podría permanecer con los Tigers y ser enviado nuevamente a Triple A.

Los Tigers reclamaron al bateador zurdo Brett Callahan para llenar el lugar de Cruz en el róster de 40 jugadores.

El jugador ‘utility’ debutó en junio en las Grandes Ligas. En ese mes vio acción en dos partidos entre el 19 y 21 de junio. Consumió cinco turnos y no conectó imparable.

A los dos días de su debut, regresó a la Triple A hasta que fue reclamado por el equipo de Grandes Ligas el jueves pasado para ser colocado este domingo en asignación.

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Cheo Cruz representa la primera de las tres generaciones en jugar en las Grandes Ligas al debutar en 1970 con los Cardinals de San Luis. Cheíto fue el segundo de la familia con su estreno en 1997 con los Mariners de Seattle, antes de pasar a Toronto.

En términos generales, la familia Cruz es solamente la quinta con tres generaciones de jugadores en las Mayores.