Ashleyann Lozada conquista el título Gold de la AMB y mantiene su invicto

La puertorriqueña Ashleyann Lozada mantuvo intacto su invicto al vencer el sábado por decisión unánime a Paulette Cuesta en el State Farm Arena, en Atlanta, Georgia.

Lozada dominó el combate, el primero de su carrera disputado a 10 asaltos, para conquistar el título Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 122 libras.

Los jueces Erik Gilbert y Troyce Stamey favorecieron a la corozaleña con tarjetas idénticas de 100-90, mientras que Mike Ross anotó el encuentro 99-91.

Con el triunfo, Lozada mejoró su marca profesional a 5-0, con un nocaut. Cuesta, por su parte, quedó con récord de 19-6-1 y cuatro victorias por la vía rápida.

Lozada, de 35 años, hizo historia en París 2024 al convertirse en la primera boxeadora puertorriqueña que ha competido en unos Juegos Olímpicos.