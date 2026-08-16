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Ashleyann Lozada conquista el título Gold de la AMB y mantiene su invicto

La olímpica puertorriqueña derrotó por decisión unánime a Paulette Cuesta en su primer combate a 10 asaltos

16 de agosto de 2026 - 2:12 PM

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Ashleyann Lozada dominó la pelea para conquistar el título Gold de la AMB en la división supergallo. (Gaudier Media Communications)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La puertorriqueña Ashleyann Lozada mantuvo intacto su invicto al vencer el sábado por decisión unánime a Paulette Cuesta en el State Farm Arena, en Atlanta, Georgia.

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Lozada dominó el combate, el primero de su carrera disputado a 10 asaltos, para conquistar el título Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 122 libras.

Los jueces Erik Gilbert y Troyce Stamey favorecieron a la corozaleña con tarjetas idénticas de 100-90, mientras que Mike Ross anotó el encuentro 99-91.

Con el triunfo, Lozada mejoró su marca profesional a 5-0, con un nocaut. Cuesta, por su parte, quedó con récord de 19-6-1 y cuatro victorias por la vía rápida.

Lozada, de 35 años, hizo historia en París 2024 al convertirse en la primera boxeadora puertorriqueña que ha competido en unos Juegos Olímpicos.

El boxeo femenino ingresó al programa olímpico en la edición de Londres 2012.

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Ashleyann LozadaBoxeoAsociación Mundial de Boxeo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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