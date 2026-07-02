Choque desigual en Miami: la Argentina de Messi ante la revelación del Mundial

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Lionel Messi se sentirá en casa para seguir ampliando su récord de goles en el Mundial cuando el vigente campeón Argentina enfrente el viernes a Cabo Verde, la entusiasta selección africana hasta aquí invicta en Miami por los dieciseisavos de final.

El capitán argentino de Inter Miami jugará por primera vez en el campeonato mundial en la misma ciudad que lo adoptó como hijo hace tres años y al que llevó al título de la MLS por primera vez en su historia en 2025.

Messi, de 39 años, buscará liderar a la Argentina hacia los octavos de final y ampliar su ventaja como artillero histórico de la Copa del Mundo con 19 goles, mientras el francés Kylian Mbappé le pisa los talones con 18. El argentino ha convertido seis tantos en los tres partidos de la primera ronda para las victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

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Parece todo dado para una fiesta Albiceleste en el estadio de Miami, con fanáticos dispuestos a pagar cifras estratosféricas en la reventa —entre 1,800 y 2,000 dólares— con tal de presenciar una nueva función del equipo comandado por Lionel Scaloni, que llegará al partido 100 al frente del seleccionado mayor. Está segundo detrás de Guillermo Stábile, quien dirigió 124 entre 1941 y 1961.

El ganador del cruce se medirá contra el que salga del duelo Australia-Egipto en los octavos de final.

Domador de gigantes

Debutante en los mundiales, Cabo Verde, la pequeña nación insular —de poco más de 500,000 habitantes— frente a la costa occidental de África, logró una clasificación impensable que se enhebró con tres empates: 0-0 con España, la vigente campeona de Europa; un 2-2 contra la dos veces campeona mundial Uruguay y finalmente un 0-0 frente a Arabia Saudí.

1 / 12 | En imágenes: la jornada en que Messi escribió otro capítulo para la eternidad. Lionel Messi festeja con Joaquín Bruno, periodista de TyC Sports. - Angela Piazza 1 / 12 En imágenes: la jornada en que Messi escribió otro capítulo para la eternidad Lionel Messi festeja con Joaquín Bruno, periodista de TyC Sports. Angela Piazza Compartir

Con una defensa férrea y un Vozinha estelar en el arco, los africanos sufrieron apenas una derrota en sus últimos 15 partidos. Y en las eliminatorias africanas terminaron invictos, demostrando que lo suyo en el Mundial no ha sido casualidad.

“No me sorprendió Cabo Verde, porque es un buen equipo, rápido, que juega bien y tiene calidad”, advirtió Scaloni para poner paños fríos al sentimiento de triunfalismo que se ha apoderado de la afición con vistas al partido contra los africanos en Miami. “Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles…Y sobre todo por las cosas que se están viendo en este Mundial, es para tener cuidado”.

¿Diplomacia o respeto? Lo cierto que a priori es un duelo sin equivalencias. Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, ostenta el primer lugar en el ranking de selecciones FIFA, mientras su próximo contendiente se ubica en la posición 47. El primero cuenta con una plantilla valuada en casi 1,000 millones de dólares, los africanos en apenas 60 millones de dólares, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt.

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“Puede que seamos pequeños, pero tenemos grandes corazones y somos luchadores”, resaltó Vozinha, cuyo nombre es Josimar Dias, el arquero que admira el fútbol de Brasil pero que ataja con botines diseñados por un emprendedor argentino.

Las dudas en el campeón

Aunque Argentina jugó su último partido con la formación titular hace diez días –Scaloni utilizó un equipo alternativo en el cierre ante Jordania— hay algunas dudas en el equipo que saldrá el viernes.

En defensa, el zaguero Cristian Romero si bien está recuperado de un golpe que sufrió en la rodilla derecha ante Austria, el entrenador podría inclinarse por el veterano Nicolás Otamendi, una garantía en el juego aéreo.

En el lateral izquierdo, hay una puja pareja entre el habitual Nicolás Tagliafico y el debutante Facundo Medina, quien superó las expectativas en los dos primeros partidos de la fase de grupos que le tocó jugar por la lesión muscular que había sufrido el jugador del Lyon.