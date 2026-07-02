Estados Unidos sella boleto a octavos de final pese a tarjeta roja a Folarin Balogun

San Francisco - Folarin Balogun anotó su tercer gol del Mundial antes de salir expulsado en la segunda mitad, y Malik Tillman convirtió un tiro libre para darle a Estados Unidos un triunfo el miércoles 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina y sellar su boleto a los octavos de final.

Balogun brilló en la primera mitad, firmando su gol y creando varias otras ocasiones que ayudaron a Estados Unidos a controlar el partido, pero los estadounidenses tuvieron que emplearse a fondo con un hombre menos luego de que el atacante salió expulsado por una falta sobre Tarik Muharemovic a los 64 minutos.

Tillman sentenció la victoria con su disparo de tiro libre desde el borde del área a los 82 que contó con la complicidad del arquero Nikola Vasilj.

“Tuvimos que emplearnos a fondo para lograrlo”, dijo el astro estadounidense Christian Pulisic. “Las cosas no salieron exactamente según lo planeado por la tarjeta roja, pero eso demuestra el gran equipo que somos. Durante la pausa de hidratación dijimos: ‘Esto es lo que hace falta para ser un equipo realmente fuerte’. Y fuimos capaces de conseguirlo”.

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Estados Unidos consiguió apenas su segunda victoria en una ronda de eliminación directa del Mundial. Los estadounidenses llegaron a las semifinales en el primer torneo en 1930 como líderes de grupo, y derrotaron a México en octavos de final en 2002.

“Estoy muy orgulloso. Los jugadores se lo merecen todo por la forma en que competimos”, señaló Mauricio Pochettino, el seleccionador argentino de Estados Unidos. “Hay mucho de lo que estar orgulloso. Es maravilloso vivir esta experiencia”.

Ahora, Estados Unidos se enfrentará a Bélgica el próximo lunes en Seattle, mientras continúa con su misión de firmar su mejor actuación histórica jugando en casa.

Tillman se cambió el botín derecho justo antes del tiro libre. Tenía el calcetín manchado de sangre a la altura del dedo gordo.

“Nunca sabes cuándo va a ocurrir. Hoy ocurrió”, remarcó.

El partido se jugó a menos de 35 kilómetros del lugar en el que Estados Unidos disputó su primer partido de eliminación en la era moderna de los mundiales, sucumbiendo 1-0 ante la eventual campeona Brasil en 1994.

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Estados Unidos alcanzó por primera vez como favorito a un partido de eliminación directa y no decepcionó al gran contingente de aficionados vestidos de rojo, blanco y azul en el Levi’s Stadium.

Estados Unidos puso fin a su racha de 10 partidos sin ganar contra selecciones europeas que se remontaba a un empate contra Inglaterra en el Mundial de 2022. Fue el primer triunfo estadounidense en un Mundial contra un equipo europeo desde que venció a Portugal en su primer encuentro del certamen de 2002. Desde entonces no habían ganado en 13 enfrentamientos mundialistas contra equipos europeos, incluida una derrota ante Bélgica 2-1 en tiempo extra en octavos de final en 2014.

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Estados Unidos había anotado en los primeros 15 minutos de sus tres encuentros de la fase de grupos. Pero fue Bosnia la que tuvo las mejores ocasiones al inicio, obligando al arquero Matt Freese a realizar un par de intervenciones para frenar a Ermedin Demirovic tras un engañoso saque de meta que tomó dormida a la defensa estadounidense y luego otra vez en el tiro de esquina subsecuente, en el que Kerim Alajbegovic estuvo cerca de un gol olímpico.

Fue entonces que Balogun tomó el control del partido. Se le invalidó un gol por fuera de juego, fue derribado dentro del área en dos oportunidades y finalmente encontró el fondo de las redes a los 45 minutos.

Tim Ream interceptó un saque de meta de Bosnia en el mediocampo y entregó a Malik Tillman, quien encontró a Balogun en el área. Sacó un disparo de zurda para su tercer gol del torneo —a uno del récord para un jugador de la selección masculina de Estados Unidos en un solo Mundial, establecido por Bert Patenaude en 1930.

Celebró con su versión de la celebración del “Silencer” de LeBron James, lo que generó una positiva reacción del astro de la NBA.

Balogun estuvo cerca de ampliar la ventaja en los descuentos, pero su disparo dentro del área chica se estrelló en el travesaño.