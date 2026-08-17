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Carlos Beltrán Baseball Academy realiza clínica cardiovascular para sus estudiantes atletas

Los resultados de los 91 alumnos estuvieron dentro de los parámetros esperados

17 de agosto de 2026 - 6:49 PM

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Los exámenes estuvieron dirigidos a identificar señales tempranas de condiciones cardíacas que pudieran representar un riesgo para los deportistas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA) realizó una clínica de evaluación cardiovascular para examinar a sus 91 estudiantes atletas y a 20 entrenadores y maestros, con el propósito de detectar posibles condiciones cardíacas subyacentes.

Según los organizadores, la iniciativa es la primera de su clase que se lleva a cabo en Puerto Rico.

La actividad, celebrada durante dos días, contó con la colaboración de RWJBarnabas Health, Ponce Health Sciences University y Direct Relief.

Un equipo de médicos, cardiólogos y especialistas en medicina deportiva de RWJBarnabas Health, junto con estudiantes de Medicina y médicos residentes voluntarios de Ponce Health Sciences University, realizó electrocardiogramas y evaluaciones físicas.

Los exámenes estuvieron dirigidos a identificar señales tempranas de condiciones cardíacas que pudieran representar un riesgo para los jóvenes deportistas.

El protocolo establecía que cualquier estudiante con un resultado fuera de los parámetros esperados sería referido a un cardiólogo pediátrico en Puerto Rico, como el doctor Enrique Carrión-Vargas, para recibir seguimiento médico. Sin embargo, ninguno de los alumnos necesitó ser referido.

“Para la CBBA, la excelencia en el salón de clases y en el terreno debe ir acompañada de prevención, orientación y acceso a servicios que protejan la salud de todos en nuestra institución. Cada estudiante fue evaluado y recibió una serie de recomendaciones para establecer un plan para cuidar la salud de su corazón”, expresó Sonya Reyes, directora ejecutiva de la academia.

“Estos exámenes los hicimos con la intención de identificar posibles riesgos a tiempo y ayudar a que los atletas participen de sus clases, entrenamientos y de sus competencias de la manera más segura posible”, agregó Reyes.

El expelotero Carlos Beltrán estuvo presente durante la clínica y conversó con los estudiantes atletas sobre la importancia de cuidar su salud como parte de su preparación académica y deportiva.

Beltrán, miembro del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, destacó que la prevención y la seguridad deben ocupar un lugar prioritario junto con la excelencia académica y deportiva que promueve la institución.

Los organizadores indicaron que este modelo de evaluación cardiovascular fue concebido con la intención de reproducirlo en otras academias y escuelas de Puerto Rico.

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