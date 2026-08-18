Los actos fúnebres del exboxeador Prichard Colón comenzarán el martes en Florida

Familiares, amigos y seguidores del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón podrán darle el miércoles el último adiós durante el velatorio público que se realizará en Florida.

El velatorio se extenderá de 4:30 p.m. a 8:00 p.m. en Newcomer Cremations, Funerals & Receptions, Winter Park Chapel, ubicada en el 3806 Howell Branch Road, en Winter Park.

Los actos continuarán el miércoles con un servicio fúnebre a las 11:00 a.m. en la misma capilla. Dos horas después, a la 1:00 p.m., se llevará a cabo el sepelio en el Glen Haven Memorial Park, también en Winter Park.

Las personas que no puedan asistir tendrán la oportunidad de acompañar virtualmente a la familia mediante transmisiones del velatorio del martes y del servicio fúnebre del miércoles. La plataforma requiere que los usuarios se registren para acceder a las transmisiones.

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“Gracias de todo corazón por cada muestra de amor, apoyo, respeto y cariño hacia Prichard y hacia nuestra familia durante estos momentos tan difíciles. Que Dios lo tenga en su gloria”, expresó la familia al compartir los detalles de las honras fúnebres.

Colón falleció el jueves a los 33 años, casi 11 años después de sufrir una grave lesión cerebral durante un combate que puso fin a su prometedora carrera en el boxeo profesional. La causa de su muerte no ha sido divulgada.

El púgil boricua subió al cuadrilátero del EagleBank Arena, en Fairfax, Virginia, el 17 de octubre de 2015 para enfrentarse al estadounidense Terrel Williams. Colón llegó al combate con marca invicta de 16-0 y 13 nocauts, y era considerado una de las principales promesas del boxeo puertorriqueño.

1 / 21 | La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha. Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. - Ricky Arduengo 1 / 21 La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. Ricky Arduengo Compartir

Durante la pelea, el boricua recibió varios golpes en la parte posterior de la cabeza y se quejó en repetidas ocasiones ante el árbitro Joseph Cooper. En el séptimo asalto, Williams fue penalizado con la deducción de un punto por uno de esos golpes ilegales.

Colón fue derribado dos veces en el noveno episodio. Al concluir el asalto, su esquina comenzó a retirarle los guantes porque entendió que la pelea había terminado. El orocoveño fue descalificado cuando su equipo no pudo colocarle nuevamente los guantes para iniciar el décimo asalto.

Luego de abandonar el cuadrilátero, Colón comenzó a vomitar y perdió el conocimiento en el vestidor. Fue trasladado de emergencia al Inova Fairfax Hospital, donde fue operado por un hematoma subdural.