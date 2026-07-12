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El “live action” de “Moana” decepciona con su debut en los cines

La película animada de 2016 es la más vista en Disney+

12 de julio de 2026 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Moana." (Disney via AP) (Disney)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La versión de acción real de “Moana” de The Walt Disney Company no tuvo gran impacto en su primer fin de semana en los cines de Norteamérica.

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La película, que según se informó costó 250 millones de dólares producir, recaudó apenas 43 millones por venta de entradas en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con estimaciones del estudio difundidas el domingo.

En el plano internacional, obtuvo 52 millones de dólares en 50 mercados, lo que suma un debut global de 95 millones de dólares.

El estudio apostó fuerte por “Moana”, una de sus franquicias más populares. La película animada de 2016 es la más vista en Disney+. Su secuela, que se armó a partir de una serie para streaming que estaba prevista, superó los 1.000 millones de dólares y estableció un récord del Día de Acción de Gracias cuando se estrenó con 225 millones de dólares en 2024. “Moana 2” también se estrenó hace apenas 19 meses.

Esta nueva “Moana”, dirigida por Thomas Kail, trae de vuelta a Dwayne Johnson como el semidiós Maui e incorpora a Catherine Lagaʻaia como la princesa polinesia aventurera. Pese a los elogios para Lagaʻaia, la película zarpó en una ola de críticas desalentadoras por parte de especialistas, al considerarse que es, en esencia, una recreación plano por plano de la original.

Actualmente tiene una calificación de 34% en Rotten Tomatoes. El público, en su mayoría mujeres (66%), fue menos negativo: según PostTrak, el 63% afirmó que “definitivamente” recomendaría la película a sus amigos. Las reacciones de los padres fueron aún más contundentes: el 78% dijo que la recomendaría a otros padres. Además, obtuvo una prometedora calificación A- en CinemaScore.

Las nuevas versiones de acción real de Disney de películas animadas queridas, nuevas y antiguas, han tenido éxitos y decepciones.

Algunas han superado los 1,000 millones de dólares, entre ellas “Lilo & Stitch”, “The Lion King” y “Beauty and the Beast”. Otras han naufragado, en especial “Snow White” del año pasado, que recaudó apenas 205 millones de dólares en todo el mundo.

Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak, señaló que el debut de “Moana” también podría ser producto de una sobresaturación de títulos con clasificación PG en el mercado: “Minions & Monsters” de Universal quedó en segundo lugar con 20.5 millones de dólares y “Toy Story 5” estuvo muy cerca detrás, en el tercer puesto, con 18.5 millones.

“A las familias les encanta ir al cine, pero ahora mismo hay tres (películas)”, señaló Dergarabedian. “Eso es mucha competencia”.

Las películas con clasificación PG recaudaron más que otras en 2024 y 2025, por lo que el desempeño de “Moana” quizá no sea un caso de “fatiga de cine familiar”, sostuvo, sino que simplemente muestra que puede haber un techo. Las familias tienen que elegir y, tras cuatro fines de semana, “Toy Story 5” sigue con fuerza, con un acumulado global de 879.1 millones de dólares.

También hay indicios de que estas películas quizá no se hundan o floten basándose únicamente en el fin de semana de estreno. Aunque “Minions & Monsters” abrió por debajo de lo esperado durante el feriado del 4 de julio, este fin de semana también tuvo una caída moderada del 45%. Su total acumulado nacional se ubica actualmente en 108.3 millones de dólares

El otro gran estreno del fin de semana definitivamente no fue PG: la cinta de terror con clasificación R “Evil Dead Burn”, un lanzamiento de Warner Bros., debutó con 13.7 millones de dólares y quedó en cuarto lugar.

La película de Angel Studios sobre George Washington, “Young Washington”, completó los cinco primeros puestos en su segundo fin de semana en salas, con 6,4 millones de dólares.

Top 10 de películas

Estimado de venta en taquillas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “Moana”, 43 millones de dólares

2. “Minions & Monsters”, 20.5 millones de dólares

3. “Toy Story 5”, 18.5 millones de dólares

4. “Evil Dead Burn”, 13.7 millones de dólares

5. “Young Washington”, 6.4 millones de dólares

6. “The Invite”, 5.7 millones de dólares

7. “Obsession”, 3.8 millones de dólares

8. “Supergirl”, 3.6 millones de dólares

9. “Disclosure Day”, 3.2 millones de dólares

10. “Backrooms”, 1.5 millones de dólares

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MoanaCinePelículasDwayne Johnson "The Rock"Lin-Manuel Miranda
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