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Isabella Ladera da a luz a su hijo Koa durante un parto casero

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino”, escribió la modelo en sus redes sociales

12 de julio de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Isabella Ladera. (Telemundo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo Isabella Ladera dio a luz de manera natural a su hijo Koa junto a Hugo García este 11 de julio tras 26 horas de labor de parto.

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A través de sus redes sociales, la influencer venezolana compartió fotografías del parto casero humanizado en agua y reveló que estuvo a punto de rendirse debido a los fuertes dolores.

En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, Ladera aparece dentro de una piscina inflable con el bebé en su pecho mientras García la abraza.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte", escribió Ladera en el post.

En sus historias, relató que tuvo 26 horas de parto. “Contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa”.

Un día antes del nacimiento de su segundo hijo, la empresaria rompió en llanto al hablar de las dificultades que había enfrentado en la semana 39 de su embarazo.

Afirmó que se encontraba cansada y su peso le evitaba compartir tiempo con su primogénita, Mía Antonella, de 6 años, fruto de una relación anterior con el influencer puertorriqueño, Isander Pérez.

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