Isabella Ladera pide respeto en su embarazo: “Por favor, no me toques la barriga”

La influencer y modelo Isabella Ladera compartió un mensaje directo y emotivo con sus seguidores a través de TikTok, en el que pidió respeto durante su avanzado estado de embarazo, especialmente en lo relacionado con el contacto físico.

En el video, Ladera explicó que, aunque se siente agradecida por el cariño y la cercanía de sus fans cuando se la encuentran en la calle, hay un límite que quiere establecer: “Por favor, no me toques la barriga… es algo que yo no soporto”.

La venezolana, quien tiene una relación con el peruano Hugo García, describió este tipo de situaciones como una “sensación terrible” y una invasión a su espacio personal.

Sin embargo aclaró que entiende que muchas personas actúan desde el cariño, aunque insistió que eso no cambia cómo la hacen sentir.

También quiso enfatizar que su petición no nace del “egocentrismo”, sino desde una necesidad personal de proteger un momento de su vida que considera íntimo y en el que no siempre se siente al 100% desde que está embarazada.

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