Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Isabella Ladera pide respeto en su embarazo: “Por favor, no me toques la barriga”

La venezolana realizó la solicitud a través de TikTok

31 de marzo de 2026 - 5:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Isabella Ladera es una estrella de Tikok y creadora de contenidos conocida por publicar actuaciones de tendencias de baile. (Telemundo)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer y modelo Isabella Ladera compartió un mensaje directo y emotivo con sus seguidores a través de TikTok, en el que pidió respeto durante su avanzado estado de embarazo, especialmente en lo relacionado con el contacto físico.

RELACIONADAS

En el video, Ladera explicó que, aunque se siente agradecida por el cariño y la cercanía de sus fans cuando se la encuentran en la calle, hay un límite que quiere establecer: “Por favor, no me toques la barriga… es algo que yo no soporto”.

La venezolana, quien tiene una relación con el peruano Hugo García, describió este tipo de situaciones como una “sensación terrible” y una invasión a su espacio personal.

@isalavenezolanaa

con amor

♬ original sound - ISABELLA LADERA

Sin embargo aclaró que entiende que muchas personas actúan desde el cariño, aunque insistió que eso no cambia cómo la hacen sentir.

También quiso enfatizar que su petición no nace del “egocentrismo”, sino desde una necesidad personal de proteger un momento de su vida que considera íntimo y en el que no siempre se siente al 100% desde que está embarazada.

Concluyó enfatizando que si alguien cruza ese límite, lo comunicará con respeto y amor, pero espera que, tras la difusión del video, sus seguidores tomen en cuenta su mensaje.“No te voy a negar absolutamente nada, solo, por favor, respétame en este momento tan íntimo y tan mío”, afirmó.

Tags
Embarazoinfluencer
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 31 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: