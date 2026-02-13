Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Isabella Ladera y Hugo García confirman que se convertirán en padres

En su primera foto oficial, la famosa influencer venezolana y el chico “reality” peruano mostraron el sonograma que confirma la noticia

13 de febrero de 2026 - 4:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Antes de alcanzar la fama en redes sociales, Ladera se destacó como tenista. (Telemundo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El chico “reality” peruano Hugo García y la modelo venezolana Isabella Ladera, se convertirán en padres. La información fue revelada por la misma pareja a través de sus redes sociales.

Con mucho orgullo, publicaron una sola imagen, donde se ven abrazados y con los resultados del sonograma en manos.

“Mitad tuya, mitad mía, nuestro bebé”, lee la descripición. Luego dijeron que la criatura llegará al mundo entre los meses de abril y mayo de este año.

Ladera ya tiene una hija, Mia Antonella, fruto de su anterior relación con Isander Pérez. Tras su separación, su vida sentimental estuvo en el foco mediático que culminó con su vínculo con el cantante barranquillero Beéle.

Tiempo después, la modelo formalizó su relación con García, con quien ahora inicia una nueva etapa con la llegada de su segundo hijo.

Antes de su fama en redes, la modelo fue una destacada tenista en Venezuela, donde alcanzó el tercer puesto en el ranking nacional. Emigró a Estados Unidos en 2018 con una visa de estudiante.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
