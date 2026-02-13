Isabella Ladera y Hugo García confirman que se convertirán en padres

El chico “reality” peruano Hugo García y la modelo venezolana Isabella Ladera, se convertirán en padres. La información fue revelada por la misma pareja a través de sus redes sociales.

Con mucho orgullo, publicaron una sola imagen, donde se ven abrazados y con los resultados del sonograma en manos.

“Mitad tuya, mitad mía, nuestro bebé”, lee la descripición. Luego dijeron que la criatura llegará al mundo entre los meses de abril y mayo de este año.

Ladera ya tiene una hija, Mia Antonella, fruto de su anterior relación con Isander Pérez. Tras su separación, su vida sentimental estuvo en el foco mediático que culminó con su vínculo con el cantante barranquillero Beéle.

Tiempo después, la modelo formalizó su relación con García, con quien ahora inicia una nueva etapa con la llegada de su segundo hijo.