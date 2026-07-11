Boricua entre las primeras nominadas de “Operación Triunfo Estados Unidos” de Telemundo
Carla Beatriz no logró complacer a los profesores y su destino dentro de la competencia ahora está en las manos de la audiencia
11 de julio de 2026 - 8:26 PM
11 de julio de 2026 - 8:26 PM
La cantante boricua Carla Beatriz quedó entre los primeros cinco nominados de “Operación Triunfo Estados Unidos” de Telemundo, luego de la más reciente gala del concurso musical, en la que los profesores de la academia evaluaron el desempeño de los participantes.
Junto la puertorriqueña también fueron nominados Daniella, Lalah, Sergio y Karol en una decisión que marcó el inicio de una nueva etapa de competencia dentro del “reality show” musical.
La directora de la academia, Erika Ender, explicó que la nominación no significa una eliminación inmediata, ya que los concursantes tendrían una nueva oportunidad para demostrar su talento frente al equipo de profesores.
“Esto no quiere decir que van a salir enseguida. Tendrán la oportunidad de cantar frente a los profesores, sembrar esa semilla e ir evolucionando”, señaló Ender.
Al final de la jornada, Lalah fue salvada por los profesores. Asimismo, Daniella contó con los votos de sus compañeros y salió de la zona de peligro.
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