Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La racha está en peligro: ¿cuándo fue la última vez que Puerto Rico no llegó al Mundial de baloncesto?

El combinado boricua llega contra la pared al duelo decisivo ante Bahamas, con cuatro décadas de historia en juego

4 de julio de 2026 - 5:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico jugó su última Copa del Mundo FIBA en Filipinas 2023. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La racha de participaciones en Copas del Mundo de FIBA de la Selección Nacional masculina podría llegar a su fin el lunes en Bahamas.

RELACIONADAS

Una derrota ante los bahameños en la capital Nassau pondría fin a una decepcionante actuación de Puerto Rico en las actuales ventanas clasificatorias y dejaría al combinado fuera de Catar 2027, sede de la próxima cita mundialista.

El combinado patrio no se ha perdido una Copa del Mundo desde su ausencia en Colombia 1982, luego de caer en un partido eliminatorio regional contra Panamá, que tenía en sus filas a Rolando Frazer y Mario Butler, según el estadístico Francisco “Paquito” Rodríguez.

Desde entonces, ha dicho presente en el torneo diez veces consecutivas, la última vez en Filipinas 2023.

Las clasificaciones durante esa seguidilla fueron por mérito propio, excepto rumbo a Japón 2006.

Los boricuas no lograron el boleto en el Premundial 2005, pero formaron parte del grupo de cuatro países invitados a la competencia, que se expandió por primera vez a 24 naciones.

Puerto Rico llegó al país del sol naciente como invitado junto a Italia, Turquía, y Serbia y Montenegro.

La historia de la isla en los Mundiales de baloncesto comenzó con su debut en Chile 1959, dos ediciones después (1950 y 1954) del nacimiento del evento.

Puerto Rico logró un quinto lugar con un conjunto que tuvo a Juan “Pachín” Vicens como canastero estelar, quien fue bautizado como el “mejor jugador del mundo”.

Luego vino un sexto puesto en Brasil 1963 y un duodécimo lugar en Uruguay 1967.

La primera vez que Puerto Rico no adelantó un Mundial, después del estreno, fue en Yugoslavia 1970.

Shai Gilgeous-Alexander y Canadá lucieron dominantes en su casa contra Puerto Rico el viernes, imponiéndose, 110-84, en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. Gilgeous-Alexander, campeón y dos veces Jugador Más Valioso de la NBA con el Thunder de OKC, fue el mejor anotador del partido con 26 puntos. Puerto Rico, dirigido por Carlos González, juega para 1-4 el Grupo B y el lunes necesita vencer a Bahamas para adelantar a la siguiente fase de la ventanas.
1 / 9 | En imágenes: Shai Gilgeous-Alexander y Canadá lucieron poderosos contra Puerto Rico. Shai Gilgeous-Alexander y Canadá lucieron dominantes en su casa contra Puerto Rico el viernes, imponiéndose, 110-84, en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. - FIBA

El regreso no tardó mucho. San Juan, ciudad capital, fue sede del torneo en 1974 y los locales finalizaron séptimos.

Cuatro años después, jugaron en Filipinas 1978 hasta quedar fuera nuevamente en 1982. Retornaron en España 1986.

En el siguiente certamen, Puerto Rico logró el histórico cuarto lugar en Argentina 1990, el mejor resultado hasta la fecha, con la recién fallecida leyenda José “Piculín” Ortiz en uniforme y Raymond Dalmau como dirigente.

En los siguientes años, el Equipo Nacional también tuvo destacadas presentaciones en Canadá 1994 (sexto), Grecia 1998 (undécimo), Indianápolis 2002 (séptimo) y Filipinas 2023 (duodécimo).

De perder el lunes frente a sus vecinos caribeños, Puerto Rico quedaría eliminado por primera vez desde la implementación del sistema de ventanas clasificatorias. Bajo ese formato, consiguió sus boletos a China 2019 y Filipinas 2023.

Puerto Rico cayó el viernes, 110-84, contra Canadá para descender al cuarto lugar del Grupo B con marca de 1-4. Los canadienses están invictos (5-0) y son el único equipo clasificado de la llave a la siguiente ronda continental.

El triunfo de Bahamas, 123-74, sobre Jamaica dejó a ambas selecciones con récord de 2-3.

Los bahameños subieron al segundo puesto con diferencial de +5, mientras Jamaica tiene -61 y Puerto Rico -39.

Puerto Rico seguirá con vida en el clasificatorio si derrota a Bahamas, que cuenta en esta ventana con los jugadores de la NBA VJ Edgecombe y Buddy Hield.

Si la victoria boricua se combina con una derrota de Jamaica ante Canadá, ocurriría un triple empate a 2-4. Los jamaiquinos quedarían fuera por diferencia de puntos.

Los boricuas esperan tener en uniforme el lunes al armador de los Knicks de Nueva York José Alvarado, quien se perdió el compromisos en Canadá mientras oficializa su nuevo pacto con los nuevos campeones de la NBA.

Tags
Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoCopa del Mundo FIBAEquipo Nacional
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: