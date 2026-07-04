La racha está en peligro: ¿cuándo fue la última vez que Puerto Rico no llegó al Mundial de baloncesto?

La racha de participaciones en Copas del Mundo de FIBA de la Selección Nacional masculina podría llegar a su fin el lunes en Bahamas.

Una derrota ante los bahameños en la capital Nassau pondría fin a una decepcionante actuación de Puerto Rico en las actuales ventanas clasificatorias y dejaría al combinado fuera de Catar 2027, sede de la próxima cita mundialista.

El combinado patrio no se ha perdido una Copa del Mundo desde su ausencia en Colombia 1982, luego de caer en un partido eliminatorio regional contra Panamá, que tenía en sus filas a Rolando Frazer y Mario Butler, según el estadístico Francisco “Paquito” Rodríguez.

Desde entonces, ha dicho presente en el torneo diez veces consecutivas, la última vez en Filipinas 2023.

Las clasificaciones durante esa seguidilla fueron por mérito propio, excepto rumbo a Japón 2006.

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Los boricuas no lograron el boleto en el Premundial 2005, pero formaron parte del grupo de cuatro países invitados a la competencia, que se expandió por primera vez a 24 naciones.

Puerto Rico llegó al país del sol naciente como invitado junto a Italia, Turquía, y Serbia y Montenegro.

La historia de la isla en los Mundiales de baloncesto comenzó con su debut en Chile 1959, dos ediciones después (1950 y 1954) del nacimiento del evento.

Puerto Rico logró un quinto lugar con un conjunto que tuvo a Juan “Pachín” Vicens como canastero estelar, quien fue bautizado como el “mejor jugador del mundo”.

Luego vino un sexto puesto en Brasil 1963 y un duodécimo lugar en Uruguay 1967.

La primera vez que Puerto Rico no adelantó un Mundial, después del estreno, fue en Yugoslavia 1970.

1 / 9 | En imágenes: Shai Gilgeous-Alexander y Canadá lucieron poderosos contra Puerto Rico. Shai Gilgeous-Alexander y Canadá lucieron dominantes en su casa contra Puerto Rico el viernes, imponiéndose, 110-84, en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. - FIBA 1 / 9 En imágenes: Shai Gilgeous-Alexander y Canadá lucieron poderosos contra Puerto Rico Shai Gilgeous-Alexander y Canadá lucieron dominantes en su casa contra Puerto Rico el viernes, imponiéndose, 110-84, en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. FIBA Compartir

El regreso no tardó mucho. San Juan, ciudad capital, fue sede del torneo en 1974 y los locales finalizaron séptimos.

Cuatro años después, jugaron en Filipinas 1978 hasta quedar fuera nuevamente en 1982. Retornaron en España 1986.

En el siguiente certamen, Puerto Rico logró el histórico cuarto lugar en Argentina 1990, el mejor resultado hasta la fecha, con la recién fallecida leyenda José “Piculín” Ortiz en uniforme y Raymond Dalmau como dirigente.

En los siguientes años, el Equipo Nacional también tuvo destacadas presentaciones en Canadá 1994 (sexto), Grecia 1998 (undécimo), Indianápolis 2002 (séptimo) y Filipinas 2023 (duodécimo).

De perder el lunes frente a sus vecinos caribeños, Puerto Rico quedaría eliminado por primera vez desde la implementación del sistema de ventanas clasificatorias. Bajo ese formato, consiguió sus boletos a China 2019 y Filipinas 2023.

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Puerto Rico cayó el viernes, 110-84, contra Canadá para descender al cuarto lugar del Grupo B con marca de 1-4. Los canadienses están invictos (5-0) y son el único equipo clasificado de la llave a la siguiente ronda continental.

El triunfo de Bahamas, 123-74, sobre Jamaica dejó a ambas selecciones con récord de 2-3.

Los bahameños subieron al segundo puesto con diferencial de +5, mientras Jamaica tiene -61 y Puerto Rico -39.

Puerto Rico seguirá con vida en el clasificatorio si derrota a Bahamas, que cuenta en esta ventana con los jugadores de la NBA VJ Edgecombe y Buddy Hield.

Si la victoria boricua se combina con una derrota de Jamaica ante Canadá, ocurriría un triple empate a 2-4. Los jamaiquinos quedarían fuera por diferencia de puntos.