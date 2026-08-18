El regreso de las Grandes Ligas a “Field of Dreams” atrae a 1.66 millones de espectadores

Los Ángeles - El primer partido de las Grandes Ligas en el escenario de la película “Field of Dreams” en cuatro años en Dyersville, Iowa, promedió 1.66 millones de espectadores en Netflix la noche del jueves, según Nielsen.

Los Phillies de Filadelfia vencieron 7-1 a los Twins de Minnesota con dos jonrones de Kyle Schwarber.

Este fue el primer año en que Netflix transmitió uno de los partidos de eventos especiales de las Grandes Ligas. Según Nielsen, la edad mediana promedio fue de 46 años, la más baja para un partido de evento especial de las Grandes Ligas.

El primer partido de las Grandes Ligas en el sitio de Field of Dreams en 2021 entre los Yankees de Nueva York y los White Sox de Chicago promedió 5.91 millones en Fox, mientras que el duelo de los Cubs de Chicago ante los Reds de Cincinnati en 2022 promedió 3.10 millones.

El Speedway Classic del año pasado en Bristol, Tennessee, entre los Braves de Atlanta y Reds promedió 1.6 millones de espectadores en Fox. El partido comenzó la noche de un sábado, pero pasó al domingo debido a la lluvia.