Don Octavio conquista la tercera pata de la Triple Corona en Camarero

Canóvanas - El potro nativo Don Octavio remató con fuerza en los últimos 400 metros y ganó de manera sólida la Copa San Juan, carrera que marcó el cierre de la Triple Corona boricua en el Hipódromo Camarero.

La Triple Corona boricua tuvo tres ganadores distintos en sus tres pruebas. Dos de los vencedores, Bateador y Don Octavio, eran caballos maiden.

“Esa división está abierta”, dijo el entrenador de Don Octavio, Gilberto Escobar.

Don Octavio, del Establo JBK Racing, había quedado tercero y cuarto en las primeras dos patas de la Triple Corona y este domingo dio un salto competitivo con la monta del jinete Jorge Vargas, hijo.

“Era cuestión de que le llegara la suerte”, agregó Escobar. “Esta era la carrera que yo esperaba de él desde hacía dos pruebas. Pero así es esto”, añadió el entrenador, ganador de la Triple Corona con Don Paco en 2011.

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El repunte de Don Octavio coincidió con la monta de Vargas hijo, quien actualmente compite en Estados Unidos y fue traído por Escobar para este clásico. El entrenador contó que había invitado al jinete desde el inicio de la Triple Corona.

Vargas hijo vivió un sueño este domingo con Don Octavio, en el mismo hipódromo donde creció.

“Esto es un sueño hecho realidad”, sostuvo Vargas hijo. “Como he escuchado de Xander Zayas: ‘Dios no pone sueños en tu cabeza que no puedas lograr’. Es un sueño realizado. Crecí aquí en la cuadra 18, viendo a (Bernardo) ‘Yuyo’ Mongil entrenar junto a mi papá. Estas son las carreras que todo jinete quiere ganar, y qué mejor que hacerlo en mi tierra”.

Don Octavio partió como favorito ante otros 10 potros nativos tresañeros y cumplió con la tarea que le pidió su jinete.

“Este es un caballo súper fácil de trabajar. Lo que quería era no quedar encerrado al comenzar a correr, y se me dio. Lo pude sacar al claro rápido, ya en los 600 metros”, explicó Vargas hijo sobre la prueba a una distancia de 1 3/16 de milla.

“Entrando en la recta se me atrasó un poco, pero cuando Juan Carlos Díaz y el potro Gran Porte me alcanzaron, el caballo me respondió y dije ‘tengo caballo nuevamente’. Estoy súper contento”, agregó el jinete.