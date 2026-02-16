Cat Serrano apuesta al pop y al corazón en su primer concierto en Puerto Rico

Con un sonido fresco y contemporáneo, donde su voz fina y potente le dan forma a sus composiciones llenas de amor y desamor, la cantante puertorriqueña Cat Serrano llega a la isla para dar a conocer su propuesta musical.

Su primer sencillo fue lanzado hace menos de dos años y, poco a poco a ido grabando más temas, por lo que la artista que reside en Florida presentará su espectáculo “Prelude to Fire”, un concierto íntimo que marca el inicio de una nueva etapa creativa y que traza el camino por el que transitará en su carrera.

El concierto, que se celebrará el miércoles, 18 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m. en el Chico’s Bar del Fairmont El San Juan Hotel, estará montado por una selección de sus sencillos, temas inéditos como “Take Me There” y “Wall Not a Door”, además de material de otros artistas. “Voy a cantar mi repertorio, que he grabado en el pasado año, así como otras canciones que he mezclado y he hecho un remix”, adelantó la artista, cuyo nombre completo es Caterina Isabel Serrano Bigles. “También voy a hacer un tributo a las mujeres de la industria que han dejado huella, como Selena, Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, y Karol G, entre otras”.

Para Serrano, este espectáculo tiene un valor emocional especial, ya que será la primera vez en la que podrá cantar todo su repertorio. “Honestamente, estoy súper feliz que este sea el lugar en el cual voy a hacer mi primer concierto, porque me siento más cómoda aquí. Sé que mi familia va a estar aquí para apoyarme y creo que es bien bello que pueda hacerlo aquí en casa”, expresó la cantautora de temas como “Fantasy” y “You Me and the Night”.

La artista, que nació en el Condado, se mudó a Florida durante sus años de escuela intermedia y superior tras ser diagnosticada con dislexia, así como por motivos de trabajo de sus padres. Sin embargo, mantiene un lazo muy fuerte con Puerto Rico. “Toda mi familia está acá. Nosotros nos fuimos por, literalmente, el trabajo y la escuela. Pero siempre estoy por acá cada vez que puedo”, contó la joven quien aseguró que la gran mayoría de sus amistades son de Puerto Rico y que muchos estarán presentes en su concierto.

Serrano aprovechará su estadía en la isla para grabar un nuevo video musical. “Va a quedar bien lindo. Estoy muy emocionada”, añadió, sin revelar todavía el título del tema. Todos los vídeos que ha grabado hasta el momento han sido dirigidos por su hermana, Coco Bigles. Cada uno de estos vídeos superan el millón de visualizaciones en YouTube.

Inicios musicales

La música ha estado presente en su vida desde pequeña. Su bisabuelo, Elías López Sobá, fue un reconocido pianista clásico en Puerto Rico, por lo que sus padres soñaban con que Serrano estudiara técnica vocal lírica y se inclinara por el género de ópera. Sin embargo, la artista encontró su camino en el pop. “Siempre supe que esto era lo que yo quería. Nunca lo dudé, nunca he querido algo diferente”, afirmó Serrano, al destacar que una de sus mayores influencias fue la fenecida cantante Whitney Houston. “Su voz tenía tanto poder que creo que por eso me dediqué bien duro a esta carrera”.

Actualmente estudia gerencia de Arte y Entretenimiento en Pace University, en Nueva York, donde combina su preparación académica con el desarrollo de su carrera artística. “He podido hacer un balance entre mis estudios y la música con mucha paciencia y mucho trabajo”, indicó Serrano. “Me comunico mucho con mis profesores y ellos saben lo que estoy haciendo. Eso sí, siempre que tengo un ‘break’, me la paso estudiando”.

Temas musicales

Serrano ha grabado alrededor de diez canciones hasta el momento, aunque no todas verán la luz. Entre las más conocidas se encuentran “Sculpture” y “When You Love Me”. “Ahora mismo creo que esos dos temas son los que más reflejan mo estilo musical, porque en ‘Sculpture’ se siente el género por el que me estoy definiendo más que el pop, o latin pop”, destacó la puertorriqueña cuyas canciones son en inglés, aunque usa muchas palabras en ‘spanglish’. “Por otro lado, ‘When You Love Me’ tiene un ‘beat’ de canción romántica sin esperanzas (‘hopeless romantic’) que a mí me encanta”, explicó.

En esa línea, Serrano define su música como una mezcla de pop y pop latino, con letras centradas en el amor y el desamor. “Siempre estoy tratando de conectar con el público. Por eso, en cada uno de los temas y los vídeos que hemos grabado hasta el momento, cada vez que están completados pienso qué podemos hacer en el próximo para sea mejor todavía y le guste al público”.

El concierto “Prelude to Fire” es también la antesala a su participación en MUSEXPO 2026, una de las conferencias más influyentes en la industria musical global, que se lleva a cabo todos los años en marzo en California. El año pasado ya asistió para ver cómo era la dinámica y logró hacer muchas conexiones y ‘networking’. Este año, en cambio, tendrá un rol más activo, presentándose en un evento, donde buscará mostrar su talento.

Con una visión clara, formación académica y una fuerte conexión con sus raíces puertorriqueñas, Cat Serrano apuesta por una carrera larga y exitosa. Su espectáculo en Puerto Rico es una declaración de intenciones y el inicio de lo que espera sean muchos conciertos más en la isla.