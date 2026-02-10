Billboard incluye al Choliseo en su lista de los mejores recintos para eventos de música

Luego de la histórica residencia del intérprete boricua Bad Bunny, la prestigiosa revista Billboard incluyó al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en su lista Top Music Venues 2026.

En su edición del 7 de febrero de 2026, la revista seleccionó la propiedad “afectuosamente conocida como ‘El Choli’ por los locales”, como el mejor recinto para hacer una residencia artística.

“En el 2025, la superestrella global Bad Bunny lanzó una residencia histórica de 30 funciones, ‘No me quiero ir de aquí’, que atrajo a más de 250,000 visitantes y contribuyó $400 millones a la economía de Puerto Rico, mientras elevó su perfil global”, resumió Billboard en la descripción de su “Top Residency Venue” del año.

Destacó que, desde su inauguración en el 2004, El Choli se ha convertido en una parada obligada para estrellas latinas, como Rauw Alejandro y Karol G, “al igual que para íconos como Paul McCartney y Lady Gaga”.

La revista indicó, además, que el Coliseo de Puerto Rico abarca más de cinco acres y es la localidad de eventos bajo techo “más grande en el Caribe”.

Celebra Legends Global y el gobierno

En un comunicado conjunto, la empresa administradora, Legends Global, y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADC), celebraron que la inclusión en la lista resalte la trayectoria consistente del Coliseo como sede de espectáculos de clase mundial, su capacidad para atraer producciones de alto calibre y su impacto en la industria global de la música en vivo.

Con ello, detallaron que el Coliseo se colocó junto a recintos emblemáticos de ciudades como Las Vegas, Nueva York, Chicago, Nashville y Miami, así como instalaciones reconocidas internacionalmente como Allegiant Stadium, en Las Vegas y Soldier Field, en Chicago, escenarios que se destacan por su excelencia, innovación, renombre y contribución a la música.

La lista del 2026 incluye 28 propiedades -como estadios, arenas, anfiteatros y coliseos- que se destacaron en distintas categorías, tanto en jurisdicciones de Estados Unidos como en el resto del mundo.

Billboard indicó que basó su selección en datos cuantitativos de su Billboard Boxscore, acumulados hasta el 30 de septiembre de 2025, así como en criterios cualitativos, como reputación, categoría y presentaciones recientes que se hayan destacado.

“Esta importante distinción reafirma el rol protagónico del Coliseo de Puerto Rico como uno de los recintos más influyentes de la industria del entretenimiento y una plataforma global, desde la cual Puerto Rico continúa brillando con fuerza en el escenario musical internacional”, celebró Arelis Castro Yambó, gerente general interina del Coliseo de Puerto Rico.

Por su parte, Verónica Ferraiuoli Hornedo, directora ejecutiva de la ADC, expresó que “el reconocimiento de Billboard demuestra la visión del Gobierno de Puerto Rico y el trabajo conjunto impulsado por la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y Legends Global para consolidar al Coliseo de Puerto Rico como un activo público de alto impacto económico y proyección internacional”.

“Este logro refleja una trayectoria consistente y la capacidad del recinto para atraer producciones de clase mundial que impulsan el turismo, fortalecen la economía y posicionan a Puerto Rico como referente en la industria global del entretenimiento”, abundó.

Desde su inauguración en 2004, el éxito del Coliseo se atribuye a una combinación de infraestructura de primer nivel, excelencia operacional, innovación tecnológica y audiencias que han convertido cada presentación en eventos inolvidables.