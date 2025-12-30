Opinión
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 10:33 PM
S&P 500
6932.05
0.32%
·
Dow Jones
48731.16
0.6%
·
Nasdaq
23613.31
0.22%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Choliseo registra $91.2 millones en venta de boletos durante 2025

La instalación cerró el año entre los mejores “venues” del mundo, según la prestigiosa revista Billboard

30 de diciembre de 2025 - 6:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El evento más significativo que acogió el Coliseo de Puerto Rico este año fue la residencia del artista urbano Bad Bunny. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot cerró el 2025 con $91.2 millones en ventas de boletos, informó este martes Legends Global, el operador privado de la instalación, y la Autoridad del Distrito de Convenciones (PRCDA, por sus siglas en inglés).

La cifra es producto de la venta de sobre un millón de boletos. En total, el Choliseo acogió 100 eventos, incluyendo conciertos y eventos privados, y recibió a 1.1 millones de personas.

El recinto, además, ingresó $26.5 millones por la venta de bebidas y alimentos.

Con esas cifras, la revisa Billboard ubicó al Coliseo de Puerto Rico en el séptimo puesto en asistencia global. Además, se colocó en la cuarta posición en asistencia a recintos en Estados Unidos y en el puesto número 17 en ingresos y boletos vendidos en la categoría de recintos con capacidad de 15,001 personas en adelante.

“No me quiero ir de aquí: Una Más” se celebró este sábado, 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Además de los cerca de 15 mil espectadores que vieron el show en vivo, personas de todo el mundo pudieron ser testigos del espectáculo. Tras el concierto de esta noche, el “Conejo Malo” comienza la gira mundial “Debí tirar más fotos”, homónima de su último álbum, que arranca el 21 de noviembre en República Dominicana y concluye en Bélgica el 22 de julio de 2026, con más de dos millones y medio de entradas.
1 / 11 | "El show de esta noche...es de Puerto Rico": lo que pasó en la función 31 de Bad Bunny . “No me quiero ir de aquí: Una Más” se celebró este sábado, 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Pablo Martínez

Los resultados del Choliseo fueron impulsados por múltiples eventos de relevancia, incluyendo la residencia del artista urbano Bad Bunny, que se celebró entre los meses de julio a septiembre.

Las funciones del evento, que fueron vendidas en su totalidad, generaron ingresos récord en boletos, así como en el consumo de bebidas y alimentos. El evento atrajo, de igual forma, a turistas de 108 países, según el Choliseo.

“Los resultados extraordinarios del 2025 confirman el rol protagónico del Coliseo de Puerto Rico en la industria global del entretenimiento. Ser reconocidos por Billboard entre los primeros siete ‘venues’ del mundo en asistencia reafirma nuestro compromiso con la excelencia operativa, la innovación y la experiencia inolvidable que ofrecemos a nuestros fanáticos, productores y artistas”, destacó Arelis Castro Yambó, gerente general interina del Coliseo de Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

Por su parte, la directora ejecutiva de la PRCDA, Veronica Ferraiuoli, subrayó que “cerrar el 2025 entre los principales recintos del mundo confirma que el Coliseo de Puerto Rico opera a un nivel que trasciende mercados y temporadas”.

“Este desempeño refleja una estructura sólida, una programación estratégica y la capacidad de la isla para sostener eventos de gran escala que generan impacto económico, atraen visitantes y posicionan a Puerto Rico como un destino competitivo dentro de la industria del entretenimiento a nivel internacional”, agregó la funcionaria.

Economía
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
