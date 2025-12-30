El Choliseo registra $91.2 millones en venta de boletos durante 2025

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot cerró el 2025 con $91.2 millones en ventas de boletos, informó este martes Legends Global, el operador privado de la instalación, y la Autoridad del Distrito de Convenciones (PRCDA, por sus siglas en inglés).

La cifra es producto de la venta de sobre un millón de boletos. En total, el Choliseo acogió 100 eventos, incluyendo conciertos y eventos privados, y recibió a 1.1 millones de personas.

El recinto, además, ingresó $26.5 millones por la venta de bebidas y alimentos.

Con esas cifras, la revisa Billboard ubicó al Coliseo de Puerto Rico en el séptimo puesto en asistencia global. Además, se colocó en la cuarta posición en asistencia a recintos en Estados Unidos y en el puesto número 17 en ingresos y boletos vendidos en la categoría de recintos con capacidad de 15,001 personas en adelante.

Los resultados del Choliseo fueron impulsados por múltiples eventos de relevancia, incluyendo la residencia del artista urbano Bad Bunny, que se celebró entre los meses de julio a septiembre.

Las funciones del evento, que fueron vendidas en su totalidad, generaron ingresos récord en boletos, así como en el consumo de bebidas y alimentos. El evento atrajo, de igual forma, a turistas de 108 países, según el Choliseo.

“Los resultados extraordinarios del 2025 confirman el rol protagónico del Coliseo de Puerto Rico en la industria global del entretenimiento. Ser reconocidos por Billboard entre los primeros siete ‘venues’ del mundo en asistencia reafirma nuestro compromiso con la excelencia operativa, la innovación y la experiencia inolvidable que ofrecemos a nuestros fanáticos, productores y artistas”, destacó Arelis Castro Yambó, gerente general interina del Coliseo de Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

Por su parte, la directora ejecutiva de la PRCDA, Veronica Ferraiuoli, subrayó que “cerrar el 2025 entre los principales recintos del mundo confirma que el Coliseo de Puerto Rico opera a un nivel que trasciende mercados y temporadas”.