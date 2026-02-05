Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hijo de Yandel se estrena en la música: “Trabajo bien diferente a lo que hace mi papá”

Soür, de 24 años de edad, incursiona en el estilo musical “rage”

5 de febrero de 2026 - 9:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Soür sintió que “quería evolucionar como productor”. (José Heredia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Soür, hijo del legendario reguetonero puertorriqueño Yandel, se abre paso en la industria musical con su primer sencillo, “Everyday”, en el que apuesta por el género del “rage”, conocido en Estados Unidos pero inédito en el mercado latino.

“Es como trap con rock, punk, una mezcla de muchas cosas. Estoy trayendo esto en lo latino. Es un género nuevo que quiero, literal, tratar de crear, que no existe. Yo lo quiero llamar rabia”, dijo Adrián Veguilla Espada, nombre de pila de Soür, de 24 años.

Según explicó el novel artista y productor musical, el “rage” es el estilo musical con el que ha destacado a nivel mundial Travis Scott, así como otros intérpretes de ese movimiento norteamericano como Lili Uzi, Trippie Redd, Playboi Carti, Ken Carson y el fallecido XXXTentacion.

“No hay nadie, al menos latino, que esté haciendo esto”, afirmó Soür, quien fusionando el punk con lo electrónico y urbano promociona el primer sencillo de varios que espera lanzar este año.

El “rage” ha sido proyectado como un género que comprende de un ambiente de espectáculo de alta energía y caótico, en el que en ocasiones el público se reúne al pie del escenario en los conciertos y se lanza uno contra otro.

“Quise inventar mi propia vuelta. Quería inventarme un género, y como vi esa oportunidad de hacerlo en español, pues siento que voy a mezclar el ‘rage’ con el reguetón y hacer otras cosas”, detalló.

Su nombre artístico, que significa agrio en castellano, surgió un día que andaba con su famoso padre en la cocina de su residencia y su progenitor le dijo que tenía que buscarse un mote. Entonces, vio un dulce que contenía la palabra ‘sour’ y se lo apropió.

“Me gusta el sabor ‘sour’, agrio. Lo mezclé con la música que estaba produciendo, porque tengo una voz bien ronca y las pistas que estoy proyectando es con electrónico, punk y trap”, explicó.

Los primeros pasos del menor de los dos hermanos Veguilla Espada fue en la producción musical y composición en álbumes de su padre como “The One” (2019), “Quién contra mí 2″ (2020) y “ELYTE” (2024), así como las canciones “Rey”, de Yandel y Eladio Carrión, y “Cómo es que se hace”, de Yandel y Latin Mafia.

Sin embargo, Soür sintió que “quería evolucionar como productor” y comenzar su carrera como artista solista componiendo y produciendo sus propias canciones.

“Trabajo bien diferente a lo que hace mi papá. En algún momento haré reguetón y seguiré los pasos de la sangre, pero también tengo un movimiento, algo mío, y así la gente no pueda compararme con él”, apuntó sobre su progenitor, quien se dio a conocer por el dúo Wisin y Yandel.

Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. Vico C, cuyo nombre real es Luis Armando Lozada Cruz, nació el 8 de septiembre de 1971 en Brooklyn, Nueva York, y creció en el barrio Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico. En 2022 lanzó dos álbumes, "El amor y yo" y "Emociones", este último con 19 sencillos y colaboraciones con artistas como El Alfa, Jhayco, DJ Nelson y Mora, mostrando su crecimiento artístico y versatilidad.
1 / 56 | Artistas clave de la música urbana puertorriqueña que marcaron el género a nivel mundial. Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. - ELNUEVODIA.COM
Tags
YandelReguetón
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: