Osmel Sousa recuerda a Celinee Santos como “el dolor de cabeza” de Miss Universe 2024

Hablar de Osmel Sousa es hablar del hombre que convirtió la belleza en una ciencia exacta. Nacido en Cuba pero venezolano de corazón, el “Zar de la Belleza” no solo preparó mujeres para un concurso; diseñó un estándar de excelencia que durante décadas dictó las reglas del juego en las pasarelas del mundo.

Con una honestidad que roza la crudeza y un ojo clínico infalible, el empresario se ha ganado tanto la admiración como el temor en la industria. “Ahora voy a decir lo que me dé la gana”, afirmó tras su reciente salida de Miss Universe, un recordatorio de que incluso sin una organización oficial detrás, su palabra es la ley en el universo de las coronas.

El exhabitante de “La casa de los famosos 3″ no tardó en cumplir su palabra. Ayer, el exmodelo acudió a sus redes sociales para contar su experiencia con Celinee Santos, actual participante del “reality show” de Telemundo.

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“El lunes hicieron un nuevo segmento que se llama ‘El Portal’, que es como un cara a cara de los integrantes de ‘La casa de los famosos’ y personas que le traen de afuera. Por ejemplo, el primero fue Celinee, que fue Miss República Dominicana hace dos años, cuando yo trabajaba para Miss Universo”, comenzó Sousa.

Las expresiones del también diseñador fueron acompañadas con la canción “La dueña del swing” de los Hermanos Rosario.

El missólogo continuó: “Yo estuve allí Celinee. ¿Te acuerdas de que tú eras el ‘dolor de cabeza’ del productor del programa? Porque cuando decían cojan para la derecha tú cogías para la izquierda y la noche del ‘show’ la pusiste. Estaba aterrado cada vez que tú salías porque había una parte al final donde todas las candidatas pasaban corrido y tú te paraste en el medio, y no estaba previsto e hiciste un pasito así de modelaje y el productor se halaba los pelos, así que tú no eres nada fácil".

Sousa, de igual manera, aseguró que si Santos ocupó un lugar en el “Top 30″ de la edición fue porque Magali Febles la preparó.

“Maquillada te ves muy linda, pero por las mañanas, cuando ponen el 24/7, que no te pones maquillaje, te ves corrientaza. Además que te la pasas todo el tiempo durmiendo porque yo veo mucho el 24/7 y te la pasas tirada en la cama. Y cuando abres la boca, lo que sueltas por ahí, ya tú sabes cómo es”, comentó.

Sobre “El Portal”, el director artístico lo describió como algo “de lo más interesante”. Mientras tanto, se pregunta quiénes serán los próximos protagonistas.