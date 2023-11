A través del programa de juegos “La bóveda de TeleOnce”, la actriz y presentadora Alexandra Pomales ha podido conectar de una forma distinta con el público. Día tras día, la comunicadora se muestra con entusiasmo ante las cámaras del espacio pues, como ha repetido en varias ocasiones, hacer televisión nacional era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo.

Ayer, 31 de octubre, la intérprete de “Lucía ‘Lucha’ Gallardo” cumplió un año como coanfitriona del programa nocturno. Para celebrar, Pomales acudió a sus redes sociales con un mensaje lleno de agradecimiento y reflexión.

“Cuando llegue era una madre de un precioso bebé de 8 meses, aún estaba en muchos cambios dentro de mí, sentía mucho a la vez. Hoy, que ya ha pasado un año, me siento una mujer más completa con mi musa y energía puesta en Dios y lo que me inspira, con un corazón lleno de agradecimiento por todo el equipo de TeleOnce que me ha brindando la oportunidad de ser parte de ‘La bóveda de TeleOnce’”, sostuvo.

La también cantante y actriz de teatro tuvo palabras de agradecimiento para cada persona que le ha brindado “su apoyo, cariño, empatía y linda energía. José M. Hernández, Lenard Liberman, Luani Mir Pellot y Michell Santiago, gracias por creer en mí y brindarme la oportunidad de ser parte de un programa que amo tanto”.

En el teatro, Pomales ha realizado alrededor de 10 obras. Entre ellas “Frumpled Fairy Tales”, “Rogers & Hammerstein Cinderella”, “The Jungle Book”, “Christmas Carol and Others”, entre otras. También participó en el “show” “ArabianNights” en Orlando, Florida.

Su papel más recordado como actriz, sin embargo, lo personificó en el 2016. La puertorriqueña le dio vida a “Lucía ‘Lucha’ Gallardo” en la telenovela de Telemundo, “Silvana Sin Lana”, protagonizada por Carlos Ponce y Maritza Rodríguez.

“Yo estaba saliendo de una relación muy difícil, entonces estaba pasando por muchas cosas personalmente retantes, y de repente tenía que llegar al trabajo a interpretar a ‘Lucía’ y ella tenía su vida, sus cosas, no podía mezclar las dos, así que representa un momento donde me di cuenta de que era más capaz de lo que yo pensaba y que tenía unos compañeros espectaculares”, reveló en una ocasión a El Nuevo Día.

La integrante del reparto de telenovelas como “El fantasma de Elena” y “La casa de al lado”, también de Telemundo, mencionó que pertenecer a “Silvana sin Lana” fue “cumplir con una misión”. Este pensamiento surgió porque pocas telenovelas ocupan el horario de las 8:00 p.m. y dominan en las tablas de audiencia.

“Cuando nos enteramos nos miramos. Recuerdo que estaba Carlos Ponce y varios del elenco reunidos. Pero dijimos: ‘le vamos a meter con todo, le vamos a dar con todo, la vamos a romper, vamos a darle con todo nuestro cariño’. Y valió la pena porque rompió esquemas. En muchos países la gente todavía la recuerda”, dijo.