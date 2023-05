Muchos recuerdan a la actriz y presentadora de televisión Alexandra Pomales por su acertada interpretación de “Lucía ‘Lucha’ Gallardo” en la serie de Telemundo “Silvana sin Lana”. Hoy, la también cantante y bailarina nacida en Indiana, de padres boricuas, agradece y cumple su sueño de hacer televisión nacional desde “La bóveda de TeleOnce”.

Aunque esta oportunidad en el Canal 11 llegó en un momento de transición y aprendizaje, para quien comenzó su formación en las artes escénicas a los 5 años, es motivo de alegría. Con un elegante picnic en el patio de su casa, la artista conversó con El Nuevo Día sobre esta nueva faceta de su vida.

“‘La bóveda de TeleOnce’ es súper divertida, pero es caótico a la vez porque la gente llega y de repente dicen ‘pero esto es bien rápido, esto es a las millas y ustedes tan híper’. Yo creo que es una experiencia única, auténtica, refrescante y nos divertimos mucho. Yo creo que lo más que me da satisfacción de ser parte del programa es que le podemos dar a la gente. Escuchar testimonios de personas que se ganan los $1,000 del TeleBingo, para qué lo pueden utilizar, que les hacía falta, todo este tipo de cosas a mí me ha causado mucha satisfacción y me siento verdaderamente bendecida de ser parte”, contó la intérprete que también se ha desarrollado en el teatro con obras como “Frumpled Fairy Tales”, “Rogers & Hammerstein Cinderella”, “El libro de la selva” y “A Christmas Carol”.

El espacio de juegos, donde comparte labores con los presentadores Andrés Waldemar Volmar, Andrea Rivera y Luis “Finito” Fontánez, además, permitió que después de más de 20 años radicada en Orlando, Florida, pudiera venir a vivir en la isla junto a su esposo Daniel Martin. La comunicadora, que se describió como una “apasionada por los retos”, aceptó.

A la hora de elegir por la actuación o la animación, Pomales no pudo ofrecer una respuesta concreta, pues “ambas tienen su magia”, sostuvo. El proceso de formar y darle vida a un personaje le parece “fascinante”, pero el contacto con el público a través de la conducción la llena. Por eso, prefiere abrazar cada proyecto que llega a sus manos con pasión y esmero.

“Lucía”

El papel de “Lucía ‘Lucha’ Gallardo” en “Silvana sin Lana” no fue la excepción. Después de siete años desde el lanzamiento de la producción protagonizada por Carlos Ponce y Maritza Rodríguez, a la empresaria le parece “asombroso” que el público todavía la recuerde. Ese período, la actriz lo mantiene muy presente como prueba de fortaleza y valentía.

“Yo estaba saliendo de una relación muy difícil, entonces estaba pasando por muchas cosas personalmente retantes, y de repente tenía que llegar al trabajo a interpretar a ‘Lucía’ y ella tenía su vida, sus cosas, no podía mezclar las dos, así que representa un momento donde me di cuenta de que era más capaz de lo que yo pensaba y que tenía unos compañeros espectaculares”, reveló.

La integrante del reparto de telenovelas como “El fantasma de Elena” y “La casa de al lado”, también de Telemundo, mencionó que pertenecer a “Silvana sin Lana” fue “cumplir con una misión”. Este pensamiento surgió porque pocas telenovelas ocupan el horario de las 8:00 p.m. y dominan en las tablas de audiencia.

“Cuando nos enteramos nos miramos. Recuerdo que estaba Carlos Ponce y varios del elenco reunidos. Pero dijimos: ‘le vamos a meter con todo, le vamos a dar con todo, la vamos a romper, vamos a darle con todo nuestro cariño’. Y valió la pena porque rompió esquemas. En muchos países la gente todavía la recuerda”, dijo.

Aunque los planes de una segunda temporada no pudieron materializarse, “Silvana sin Lana” pasará a ser uno de los proyectos más recordados para la intérprete. Asimismo, aseguró, nunca podrá desprenderse de “Lucha” porque comparte más cosas en común con el personaje de lo que pensaba.

“Menos en la ropa. En eso nada que ver. Para la primera lectura del libreto recuerdo que el director me dijo: ‘Yo no sé por qué tú estás tratando de buscar otra persona cuando ‘Lucía’ se parece mucho más a ti de lo que tú piensas’. Ella es muy de defender lo suyo, es independiente y saca fuerzas de donde no las tiene”, describió.

Picnic: Vibes & Memories (787) 421-3134 (VANESSA SERRA DIAZ)

Su papel más importante

Hace un año, Pomales interpreta el papel más importante que le ha tocado: ser madre. Con ojos resplandecientes y sonrisa ancha, la animadora exteriorizó que su hijo, Daniel Antuán, la tiene “obsesionada”.

“Mi hijo es otra cosa. Yo creo que todas las mamás decimos lo mismo, que son nuestros amores, que es una cosa que no podemos explicar en palabras. Pero la maternidad, para mí, ha sido un reto bien grande, porque yo soy perfeccionista, entonces quiero hacerlo todo perfecto y me exijo mucho”, agregó.

A todas las que se sienten, se han sentido o se sentirán como ella, la comunicadora les aconsejó a internalizar que no todo será color de rosas, a relajarse un poco y disfrutar el proceso.

“A veces puedo tener la casa hecha un desastre, puedo tener varios pendientes, pero si me toca sentarme a jugar con mi hijo, abrazarlo, estar presente en algún momento, lo voy a hacer. Lo demás puede esperar. Mi hijo ha sido un gran maestro para mí, sigo aprendiendo me siento muy bendecida de poder ser su mamá”, manifestó.