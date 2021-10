La actriz y presentadora Alexandra Pomales y el empresario Daniel Martin serán padres por primera vez de un varón, según revelaron a la revista People En Español y en la cual aparecen en la portada de la edición más reciente.

La puertorriqueña, quien tiene cinco meses de embarazo, y el hermano menor del cantante Ricky Martin contrajeron nupcias el pasado fin de semana en una ceremonia entrañable en Puerto Rico. “Fuimos como 60 personas, fue algo muy íntimo”, indicó la actriz. “Hay personas muy especiales para mí. Estuvo Oscarito, el merenguero, y celebró con nosotros. Fue un momento mágico”, explicó la actriz de la novela “Silvana Sin Lana” en la revista.

De la misma forma, durante la entrevista de People, la puertorriqueña explicó cómo fue que se enteró de que estaba embarazada. “Me empecé a sentir mal, pero no había pasado ese tiempo, ese día mensual (la menstruación). Pensaba que estaba diabética, que tenía una condición en la sangre, hipocondriaca que soy. Hasta que dije: ‘Esto no es normal’ y me acuerdo que le digo a Daniel que necesitaba Tylenol para el dolor de cabeza y compré una prueba de embarazo. Llegué a la casa, me voy al baño y salió instantáneo, no habían pasado ni los tres minutos. Sentí muchas emociones a la vez, y no podía ocultarle nada a mi marido. Y mirando para atrás, le hubiera preparado algo especial, tenerle un regalito, pero no me aguanté. Salí a la sala y se lo dije, no esperé ni tres segundos y fue muy emocionante”, explicó.

Igualmente, la intérprete del papel de Valeria García en la novela “En otra piel”, dejó claro que no dejará de trabajar y que se concentrará en sus proyectos. “No pienso parar, he hecho muchas cosas en televisión en Puerto Rico. Estoy con Daniel en un canal de YouTube que se llama ‘Siempre Juntos Vlog’, en donde vamos a estar compartiendo vídeos de nosotros desde Puerto Rico. Con Daniel llegamos a esa conclusión de crear contenido de nuestras vidas y que la gente se sienta identificada. Él es muy creativo y tiene buenas ideas”, aseguró la presentadora. “Después de tener a mi hijo no pienso parar de trabajar y no pienso retirarme de mi carrera como actriz y presentadora de televisión. A veces cuando estamos embarazadas caemos en la trampa de pensar que ya no podemos hacer más nada que ser madres y es todo lo contrario”.

Aunque ya tienen un nombre seleccionado para su hijo, no quiso revelarlo. Además de eso mostró entusiasmo por su su embarazo e indicó que han sido unos meses llenos de emociones e ilusiones. “Tengo casi cinco meses. Ha sido una experiencia de muchas emociones muy bonitas, sin lugar a dudas, pero también te puedo decir que a veces no nos preparan para lo que es la maternidad y todo lo que trae”, añadió la puertorriqueña en la revista People En Español. “A mí me ha dado de todo y las hormonas, entre otros. Y es natural, pero no te imaginas lo mal que te puedes llegar a sentir. Es normal, eso fue la parte no tan bonita de la maternidad. Pero estamos muy felices e ilusionados. He sido mamá muchas veces en la ficción, pero nunca me había tocado en la vida real. Así que con más ilusión lo quería”.