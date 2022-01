“¡Llegamos a casa”, fue una de las frases con las que la actriz puertorriqueña Alexandra Pomales celebró la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con el empresario Daniel Martin, hermano del cantante Ricky Martin.

Sin revelar con exactitud el día del nacimiento de la criatura, la intérprete de “Lucía Gallardo” en la telenovela de Telemundo, “Silvana sin Lana”, publicó el pasado miércoles el primer vídeo de su bebé. Mientras se escuchaba “La Magia” de Galván Real, la actriz de 26 años, develó las tiernas y frágiles piernas del infante, quien no dejaba de moverlas.

“Nuestra creación de amor”, escribió Pomales junto a las etiquetas #BebeMartinPomales y #DiosesBueno.

Inmediatamente, amigos y colegas de la industria del entretenimiento se alegraron con la grata noticia y tuvieron palabras de felicitaciones para quien en varias ocasiones ha fungido como copresentadora en el programa “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión.

PUBLICIDAD

“¡Nana, ya eres mamá! ¡Felicidades princesa! Dios los bendiga”, deseo la actriz y modelo Karla Monroig. Por su parte, Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu”, expresó: “Bienvenido angelito. Dios siempre cuide de ti. ¡Bendiciones familia!”.

Ayer, al son de “Eres tú”, de Reik y Matisse, la orgullosa madre publicó un Boomerang dándole un beso a su esposo. El empresario no soltó el coche donde estaba su primogénito. Globos flotantes de color azul dieron el toque de celebración.

Hace 12 horas, la presentadora volvió a recurrir a las redes sociales. Esta vez, Pomales exteriorizó su incredulidad ante tantas cosas buenas. De igual forma, aseguró estar lista para desempeñar la maternidad con distinción y orgullo.

“Mi esposo no es mucho de tomar fotos, pero capturó este momento mientras le daba pecho a nuestro hijo ya estando en casita y les confieso que aún miro a mi hijo y no me lo creo, miro a mi esposo y aún no me lo creo. La verdad, me siento en las nubes aunque ya llevo varios días sin dormir. Me siento sumamente agradecida y con mucha energía para estar presente por mi familia, y trabajar por grandes cosas. ‘I’m ready!”, afirmó.

La pareja boricua contrajo nupcias en octubre del año pasado en una ceremonia entrañable en Puerto Rico. “Fuimos como 60 personas, fue algo muy íntimo”, indicó Pomales a la revista People en Español cuando tenía cinco meses de embarazo. “Hay personas muy especiales para mí. Estuvo Oscarito, el merenguero, y celebró con nosotros. Fue un momento mágico”, explicó la actriz.