WIPR transmitirá el concierto “Celebra la Navidad 2025″ esta Nochebuena

WIPR, presenta el concierto especial “Celebra la Navidad 2025″, una producción musical que reúne a destacados exponentes de la música puertorriqueña para celebrar la época navideña.

El especial navideño cuenta con la participación de Joseph Fonseca, Luva, Plenéalo, Barreto El Show y Trovadores del Mundo. La grabación se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre en Distrito T-Mobile, como parte de la celebración navideña de WIPR, en la que empleados, productores, talentos de la corporación y cientos de espectadores disfrutaron de una noche llena de música, baile y alegría.

“El concierto ‘Celebra la Navidad’ representa el espíritu de lo que es WIPR: una televisión pública que une, celebra nuestra cultura y crea espacios de encuentro para nuestra gente. Este proyecto reafirma nuestro compromiso de ofrecer producciones de calidad que resalten el talento local y fortalezcan nuestras tradiciones”, expresó Luis A. Rodríguez Díaz, presidente de WIPR.

La transmisión del especial se realizará el miércoles, 24 de diciembre, a las 8:00 p.m., el jueves, 25 de diciembre a las 7:00 p.m. y el jueves, 1 de enero a las 7:00 p.m., a través de WIPR TV.