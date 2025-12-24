Opinión
Suscriptores
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

WIPR transmitirá el concierto “Celebra la Navidad 2025″ esta Nochebuena

El especial navideño cuenta con la participación de Joseph Fonseca, Luva, Plenéalo, Barreto El Show y Trovadores del Mundo

24 de diciembre de 2025 - 4:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La grabación se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre en Distrito T-Mobile, como parte de la celebración navideña de WIPR. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

WIPR, presenta el concierto especial “Celebra la Navidad 2025″, una producción musical que reúne a destacados exponentes de la música puertorriqueña para celebrar la época navideña.

RELACIONADAS

El especial navideño cuenta con la participación de Joseph Fonseca, Luva, Plenéalo, Barreto El Show y Trovadores del Mundo. La grabación se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre en Distrito T-Mobile, como parte de la celebración navideña de WIPR, en la que empleados, productores, talentos de la corporación y cientos de espectadores disfrutaron de una noche llena de música, baile y alegría.

“El concierto ‘Celebra la Navidad’ representa el espíritu de lo que es WIPR: una televisión pública que une, celebra nuestra cultura y crea espacios de encuentro para nuestra gente. Este proyecto reafirma nuestro compromiso de ofrecer producciones de calidad que resalten el talento local y fortalezcan nuestras tradiciones”, expresó Luis A. Rodríguez Díaz, presidente de WIPR.

La transmisión del especial se realizará el miércoles, 24 de diciembre, a las 8:00 p.m., el jueves, 25 de diciembre a las 7:00 p.m. y el jueves, 1 de enero a las 7:00 p.m., a través de WIPR TV.

Los títeres puertorriqueños Burbujita y Bolillo comenzaron a finales de los 90 en la radio, en un programa que transmitía a la emisora Radio Rock, "El poder de la mañana". Comenzó como un chiste, luego de que los niños llamaban a la radio mientras estaban al aire Marisol Malaret, Carmen Jovet y Milly Cangiano. Los personajes regresarán este 2025 a WIPR, para cantar el popular tema "A dormir" todas las noches a las 9:00 p.m.
1 / 26 | La historia detrás del éxito de Burbujita y Bolillo . Los títeres puertorriqueños Burbujita y Bolillo comenzaron a finales de los 90 en la radio, en un programa que transmitía a la emisora Radio Rock, "El poder de la mañana". - Archivo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
