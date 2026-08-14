Christian Daniel vive una nueva etapa entre la música y la paternidad

Con la certeza y seguridad de quien tiene claro cuál será su camino seguir por los próximos años, el cantante y compositor Christian Daniel se encuentra en un momento dulce en su vida, donde no solo disfruta de la paternidad y vida en pareja, sino que su creatividad se ha despertado, logrando crear nuevos proyectos.

Esto incluye su más reciente sencillo, titulado “¿Dónde estás?”, que será estrenado en todas las plataformas de contenido digital a partir de la madrugada del viernes, 14 de agosto de 2026.

“Rítmicamente representa una nueva faceta mía porque tiene un beat más house. Es movida, bailable y feliz. Aunque la letra no sea la más contenta del mundo, el ‘beat’ te lleva a querer cantarla sonriendo”, explicó el aritsta de 42 años. “Siempre he coqueteado con diferentes ritmos, pero esto es algo que nunca había hecho y de verdad me encanta. De las canciones nuevas que vienen por ahí, te puedo decir que esta es una de mis favoritas”.

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Compuesta por el intérprete junto al uruguayo Gonzalo López, esta canción narra la historia de un hombre que, tras perder al amor de su vida, comprende su error y deja atrás el orgullo. Decidido a recuperarla, recorre la ciudad buscándola mientras se pregunta constantemente “¿dónde estás?”, aferrado a la esperanza de obtener una nueva oportunidad.

El lanzamiento de esta canción, disponible en plataformas como Spotify y Apple Music, también tendrá un vídeo, que se podrá ver en YouTube y que fue grabado en el Viejo San Juan y en Santurce. “Tuve la oportunidad de escribir el guion, ya que me encanta estar en esa faceta. Lo hice con la casa productora Limber City, y fue un éxito porque pudimos grabar una parte en un apartamento en el Viejo San Juan y otra parte en la avenida Ponce de León de noche”, destacó. “Aprovechamos todas esas luces cuando no había nadie en la carretera y quedó espectacular”.

El puertorriqueño dejó claro que, a partir de ahora, estrenará una nueva canción cada dos meses aproximadamente hasta lanzar un álbum en mayo de 2027. De hecho, desde hace 10 meses, el artista forma parte del sello disquero Top Stop Music, por lo que ahora puede centrarse más en su música y en los nuevos proyectos que se avecinan.

“Tomé la decisión de firmar con una disquera cuando mi esposa quedó embarazada y vi que las cosas iban a cambiar en mi vida. Antes hacía todo en mi propia disquera, pero entendí que necesitaba ayuda”, destacó quien fuera participante del ‘reality’ “Tu cara me suena”.

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“Tengo la libertad de escribir, producir y trabajar con quien quiera, siempre y cuando les presente los proyectos y los aprueben. No es una disquera que me limita ni que me obliga a hacer lo que no quiero. Me preguntan qué quiero hacer y por ahí nos vamos”.

Canción dedicada a Venezuela

Christian Daniel contó que hace unas semanas compuso, grabó y estrenó una canción dedicada a Venezuela, luego del terremoto ocurrido el pasado 24 de junio de 2026. La canción, titulada “Guerrera”, surgió de manera inesperada, en parte por el gran cariño que le guarda al país sudamericano, donde se ha presentado muchas veces y donde tiene grandes amigos. Conmovido por lo ocurrido, se sentó en su automóvil y escribió el tema en apenas 40 minutos.

“Me chocó mucho porque he estado allí y tengo amistades en La Guaira y en Caracas. La canción nació del corazón y la escribí pensando en toda esa gente que estaba sufriendo”, expresó. Inicialmente dudó en publicarla para evitar que se interpretara como un intento de aprovecharse de la situación, pero tras recibir mensajes de apoyo de allegados venezolanos, decidió lanzarla junto a la Fundación GEM, destinando todas las regalías a ayudar a personas necesitadas.

Sin una campaña comercial y acompañado únicamente por un vídeo grabado en el estudio, el tema alcanzó el primer lugar en Venezuela, una respuesta que, según dijo, le confirmó que había tomado la decisión correcta y que le ha llenado de satisfacción.

Cambio de vida

De igualmente, hace un poco más de un año, su vida cambió cuando llegó a su vida su primer hijo, Sebastián, fruto de su relación con la modelo Stephanie Font . Esto no solo provocó cambios drásticos en su diario vivir, sino que produjo en su mente una avalancha de sentimiento e ideas que le ha servido para crear nueva música.