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Verónica Castro reaparece con tanque de oxígeno en la graduación de su hijo Cristian

La cantante mexicana fue la madrina de la clase graduanda del “Gallito feliz”

13 de agosto de 2026 - 3:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La artista es recordada por sus protagónicos en telenovelas como "Los ricos también lloran" y "El derecho de nacer". (Archivo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tras dos años y medio de esfuerzo, Cristian Castro terminó su escuela superior a los 51 años de edad.

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“Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más”, dijo “El Gallito Feliz”, en medio del alboroto por los diplomas y birretes.

Una ceremonia de alrededor de 500 personas, en un teatro del sur de la capital mexicana, fue el escenario en el que el cantante celebró su graduación. Además tuvo a una madrina de lujo, Verónica Castro, su madre.

“La Vero” llegó al lugar acompañada de su hermano Fausto Sáenz y su mánager, Lila Solana. Estratégicamente, entró cuando dieron la segunda llamada, pero lo que llamó la atención es que apareció con un tanque de oxígeno suplementario y con dificultad al caminar.

La hermana de la protagonista de “Rosa Salvaje”, la señora Beatriz Castro, llegó con Cristian y se sentó exactamente del otro lado del teatro, lejos del resto de la familia. Además estuvo presente Michelle, hermana del cantante.

En la tercera fila estaban David, Aliux y Jorge, los tres amigos rockeros de Cristian, con quienes tiene un proyecto alterno a la balada. Juntos se hacían señas de aprobación y felicidad, y se gritaban: “¡Bravo, brother, bravo!”.

El primer número en la programación fue entonar el Himno Nacional.

Siguieron algunas palabras de los maestros y de un alumno en representación de toda la generación. Después vino la entrega de diplomas y los regalos de Verónica a los alumnos: una vela bendecida y un rosario de plata para los dieciocho graduados.

En medio de la felicidad, Cristian cantó tres temas: “Estudiar”, dedicada a su mamá y compañeros; “Sueños” y “My Happiness”.

Una vez terminado el festejo, Cristian, sonriente, habló para EL UNIVERSAL y aseguró que este es solo un escalón más para alcanzar su meta de obtener un título universitario: “Esto no termina aquí, todavía quiero más... Me gusta la filosofía, la psicología y la historia del arte”.

Tags
Cristian CastroVerónica CastroGraduación
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El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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