Verónica Castro reaparece con tanque de oxígeno en la graduación de su hijo Cristian
La cantante mexicana fue la madrina de la clase graduanda del “Gallito feliz”
13 de agosto de 2026 - 3:52 PM
13 de agosto de 2026 - 3:52 PM
Tras dos años y medio de esfuerzo, Cristian Castro terminó su escuela superior a los 51 años de edad.
“Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más”, dijo “El Gallito Feliz”, en medio del alboroto por los diplomas y birretes.
Una ceremonia de alrededor de 500 personas, en un teatro del sur de la capital mexicana, fue el escenario en el que el cantante celebró su graduación. Además tuvo a una madrina de lujo, Verónica Castro, su madre.
“La Vero” llegó al lugar acompañada de su hermano Fausto Sáenz y su mánager, Lila Solana. Estratégicamente, entró cuando dieron la segunda llamada, pero lo que llamó la atención es que apareció con un tanque de oxígeno suplementario y con dificultad al caminar.
🎓❤️ Un momento que conmovió a todos— Diario Cambio (@Diario_Cambio) August 13, 2026
Verónica Castro llegó con tanque de oxígeno para acompañar a su hijo, Cristian Castro, en uno de sus momentos más importantes: su graduación de preparatoria a los 51 años
La actriz estuvo presente para celebrar junto al cantante este logro… pic.twitter.com/PS2NTY24zu
La hermana de la protagonista de “Rosa Salvaje”, la señora Beatriz Castro, llegó con Cristian y se sentó exactamente del otro lado del teatro, lejos del resto de la familia. Además estuvo presente Michelle, hermana del cantante.
En la tercera fila estaban David, Aliux y Jorge, los tres amigos rockeros de Cristian, con quienes tiene un proyecto alterno a la balada. Juntos se hacían señas de aprobación y felicidad, y se gritaban: “¡Bravo, brother, bravo!”.
El primer número en la programación fue entonar el Himno Nacional.
Siguieron algunas palabras de los maestros y de un alumno en representación de toda la generación. Después vino la entrega de diplomas y los regalos de Verónica a los alumnos: una vela bendecida y un rosario de plata para los dieciocho graduados.
En medio de la felicidad, Cristian cantó tres temas: “Estudiar”, dedicada a su mamá y compañeros; “Sueños” y “My Happiness”.
Una vez terminado el festejo, Cristian, sonriente, habló para EL UNIVERSAL y aseguró que este es solo un escalón más para alcanzar su meta de obtener un título universitario: “Esto no termina aquí, todavía quiero más... Me gusta la filosofía, la psicología y la historia del arte”.
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