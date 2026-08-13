Muere el papá de Danna García: “Mi superhéroe, mi primer gran amor”
La actriz colombiana publicó una galería de fotografías personales junto a Jaime García en una emotiva despedida
13 de agosto de 2026 - 3:08 PM
13 de agosto de 2026 - 3:08 PM
La actriz colombiana Danna García anunció este jueves el fallecimiento de su padre, Jaime García, ocurrido en la noche del martes, 11 de agosto.
Esta información la compartió la propia intérprete a través de Instagram, acompañada de una galería de fotografías personales junto a quien describió como “mi primer gran amor”.
García, nacida en Medellín en 1978 e hija del matrimonio entre García y la cantante colombiana Claudia Osuna, no reveló las causas de la muerte ni informó sobre los arreglos funerarios. Solo dejó saber que su padre partió en paz, “en el lugar de su corazón, en calma”.
La actriz, convertida en una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana, recibió cientos de mensajes de apoyo tras compartir la noticia. A lo largo de su carrera ha protagonizado producciones como “Perro amor”, “Bella Calamidades”, “Un gancho al corazón” y “Pasión de gavilanes”, que la consolidaron como uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas en la región.
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