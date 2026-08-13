Alcalde de San Juan: algo “importante y grande” ocurrirá en el estadio Hiram Bithorn

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, confirmó que un evento “importante y grande” ocurrirá en el estadio Hiram Bithorn por los preparativos que vio en la estructura, aunque negó nuevamente confirmar si se trata del cierre de la gira de conciertos del artista Bad Bunny.

“Por lo que yo he visto en las redes sociales y por los movimientos que veo en el Hiram Bithorn va a haber algo allí importante y grande”, afirmó Romero durante un aparte con la prensa tras anunciar el cambio de nombre del Colegio Universitario de San Juan a la Universidad de San Juan.

“Todo está ocurriendo con la gente de Rimas. Claro, los anuncios oficiales quiero esperar a que ellos ya digan y hablen de este tema para no ser yo porque yo no trabajo en Rimas. Pero estamos listos... Ya veremos”, expuso además el alcalde de la ciudad capital.

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A preguntas de los medios sobre cómo recibiría San Juan de ser revelado que en efecto se trata de Bad Bunny, Romero expresó que “con los brazos abiertos”.

“El impacto económico que (Bad Bunny) tiene es bien grande y además es el artista más famoso de este planeta y es puertorriqueño. Si es así, si es esto lo que va a ocurrir, que cierre su gira ‘Debi Tirar Más Fotos’, sería espectacular”, enfatizó Romero. “Pero nuevamente no me corresponde a mí, le corresponde a ellos. Va y me hacen quedar mal y es otro artista”, bromeó además.

Preparativos para un evento de gran escala en el estadio Hiram Bithorn. (Pablo Martínez Rodríguez)

La expectación en relación a la estrella global ha ido en aumento en las últimas semanas en relación a los supuestos conciertos de Bad Bunny, luego de que el alcalde de San Juan informó que el equipo de Rimas Entertainment tiene tres fechas separadas en el estadio que corresponden del 21 al 23 de agosto de 2026.

La semana pasada comenzó un montaje en el interior del estadio que incluye estructura técnica de producción y andamios altos utilizados en espectáculos y eventos masivos. Además se han visto varios camiones con equipo de producción en los predios del estadio.

Igualmente, diferentes marcas han publicado ser auspiciadores de un evento importante en el Bithorn, sin entrar en detalles sobre la actividad en sí.

A esta fecha, el equipo de Bad Bunny todavía no anuncia oficialmente información sobre el espectáculo.