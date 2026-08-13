Cristian Castro completa su bachillerato a los 51 años y quiere estudiar diseño industrial
Se visualiza desarrollando una carrera profesional
13 de agosto de 2026 - 1:04 PM
13 de agosto de 2026 - 1:04 PM
El cantante mexicano Cristian Castro, intérprete de éxitos como “Azul”, “Yo quería” y “Por amarte así”, culminó sus estudios de bachillerato a los 51 años y estuvo acompañado por su madre, la actriz Verónica Castro, durante la ceremonia de graduación.
El artista había interrumpido su formación académica durante su juventud debido a las exigencias de su carrera en la música, que comenzó a tomar fuerza mientras todavía se encontraba en etapa escolar.
Con el paso de los años, Castro decidió retomar sus estudios y finalmente recibió su certificado de bachiller, además de una medalla al mérito otorgada por PrepaW, una escuela digital que ofrece una modalidad de estudios online.
“Es un gran logro para mí poder haber terminado la preparatoria, el bachillerato y, la verdad, que sigamos hacia la carrera”, expresó el intérprete al referirse a este nuevo logro.
Durante la ceremonia de graduación manifestó interés por el diseño industrial, área en la que contempla desarrollar habilidades relacionadas con la creación de productos.
“El diseño industrial es algo que me ha interesado. Me gustan mucho los productos. Me gustan mucho cada vez que veo un shampoo, cada vez que veo una pasta de dientes, algún cereal, siempre arroz, no sé, clínex, todo lo que veo en el supermercado me llama muchísimo la atención, así que bueno, diseño industrial”, expresó el cantante a los medios de comunicación.
Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a dejar su carrera musical para dedicarse al diseño industrial, Castro señaló que le gustaría tener un espacio profesional para desarrollar sus capacidades en esa área.
“Yo creo que sí me gustaría también tener un lugar también de profesional para desarrollar mis habilidades como para crear productos, me gustan mucho los productos mexicanos y siempre con la nostalgia de las cosas bonitas que nos pasaron a todos durante todas nuestras vidas”, comentó durante una entrevista a medios de comunicación.
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