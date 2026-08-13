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Integrante de BTS revela un grave problema de audición en medio de su gira mundial

El cantante indicó que los síntomas empeoraron durante su servicio militar obligatorio, realizado entre 2023 y 2025

13 de agosto de 2026 - 3:30 PM

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La gira marca el regreso del septeto después de que todos sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Seúl- V, miembro de la banda de K-pop BTS, ha revelado que sufre una importante pérdida de audición en su oído derecho, un problema que empeoró durante su servicio militar obligatorio, mientras el grupo más famoso del K-pop se encuentra en una gira mundial, celebrando su retorno a los escenarios.

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“Si por este oído escucho 100, por este otro solo escucho 30”, dijo V el miércoles, en una transmisión en vivo en la plataforma para fans en línea Weverse, acompañado de su compañero Jungkook.

V añadió que los síntomas empeoraron durante su servicio militar obligatorio, realizado entre 2023 y 2025, y que entonces llegó a pensar que se trataba de una “cuestión de fuerza mental”, influido por el ambiente de entrenamiento.

El artista, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, dijo que actualmente toma medicación regularmente y acude al hospital, aunque no reveló un diagnóstico concreto ni la causa.

La revelación llega en plena gira mundial ‘Arirang World Tour’. Tras actuar los días 10 y 11 en la ciudad estadounidense de Baltimore, BTS tiene previsto presentarse el 15 de agosto en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La gira, que marca el regreso del septeto después de que todos sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio, ha estado acompañada de algunos contratiempos físicos. En el concierto de retorno del grupo en Seúl en marzo, su líder, RM, tuvo que actuar con el tobillo escayolado tras lesionarse durante un ensayo.

Seúl comenzó este viernes a transformarse en el epicentro del regreso de BTS. Trabajadores colocan una pancarta promocionando el concierto de regreso del grupo de K-pop BTS en el edificio del complejo gubernamental cerca de la plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, el viernes 20 de marzo de 2026. (AP Photo/Ahn Young-joon)El concierto del sábado será transmitido en directo globalmente por la plataforma de vídeos Netflix. En la foto, fans del grupo de K-pop BTS, el surcoreano Chaemin Shin, a la izquierda, y la vietnamita Tam Tamie, a la derecha, cantan en la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el miércoles 18 de marzo de 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)El grupo de K-pop BTS aparece en las pantallas gigantes de un edificio del centro de Seúl, Corea del Sur, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)
1 / 17 | Gran preparación en Seúl para el regreso de los gigantes del K-pop BTS. Seúl comenzó este viernes a transformarse en el epicentro del regreso de BTS. Trabajadores colocan una pancarta promocionando el concierto de regreso del grupo de K-pop BTS en el edificio del complejo gubernamental cerca de la plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, el viernes 20 de marzo de 2026. (AP Photo/Ahn Young-joon) - Ahn Young-joon

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BTSConciertosaudiciónK-pop
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