Integrante de BTS revela un grave problema de audición en medio de su gira mundial

1 / 17 Gran preparación en Seúl para el regreso de los gigantes del K-pop BTS

Seúl comenzó este viernes a transformarse en el epicentro del regreso de BTS. Trabajadores colocan una pancarta promocionando el concierto de regreso del grupo de K-pop BTS en el edificio del complejo gubernamental cerca de la plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, el viernes 20 de marzo de 2026. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Ahn Young-joon