Guayama busca en Washington D.C. fondos para atender niños con espectro autista y un centro de emergencias

Washington D.C. - El alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, piensa que este es el momento para lograr avanzar dos propuestas clave para su pueblo: un centro integrado de seguridad y emergencias, y otro para servicios terapéuticos a personas con el espectro autista.

Vázquez Molina tuvo reuniones en el Congreso, la Liga de Ciudades y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), con el propósito de buscar subvenciones federales que ayuden a financiar ambos proyectos.

En el caso del centro para personas con el espectro autista, que está en un 70% en etapa de diseño y requiere una inversión de $7.4 millones, el alcalde expresó particular preocupación con la atención de los niños de su municipio y adyacentes.

“Por falta de recursos económicos, muchos padres no pueden viajar a la zona metropolitana para buscar servicios y, tal vez, nunca van a ser diagnosticados”, dijo, en una entrevista antes de entrar a una reunión con el congresista demócrata Adriano Espaillat (Nueva York), presidente del Caucus Hispano del Congreso y miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara baja.

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El centro, que pudiera atender cerca de 700 niños, ya cuenta con $4.2 millones del programa de revitalización del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, que incluye fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés).

Ahora, Vázquez Molina busca cerca de $3.2 millones para poder equipar el centro.

Mientras, el centro de emergencias persigue reunir las oficinas de la Policía municipal, Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas. Alrededor de 60 funcionarios pudieran trabajar desde esa instalación.

Vázquez Molina señaló que han comenzado las gestiones para obtener un préstamo federal de $12.3 millones que financie el centro de emergencias, un trámite que puede tardar entre 12 y 18 meses.

Pero, al mismo tiempo, busca subvenciones que permitan reducir el total del crédito a tomar.

Vázquez Molina sostuvo que, junto al centro de emergencias, tiene en agenda “ampliar los servicios de seguridad a través de cámaras” y la construcción de un helipuerto, que estaría ubicado adyacente a la nueva instalación.

“El helipuerto nos ha sido solicitado por el Hospital Regional de Guayama, pues ahora el helicóptero aterriza en un complejo deportivo, por lo que, cuando hay juegos, puede ser bastante difícil y complicado”, agregó.

El alcalde quisiera que el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, incluya sus proyectos entre las peticiones específicas que presente al Congreso, de cara al próximo año fiscal federal, que comienza en octubre.

“Los tiene en etapa de evaluación”, dijo Vázquez Molina, al reconocer que Hernández –presidente del Partido Popular Democrático (PPD), al cual pertenece el primer ejecutivo municipal–, tendrá que escoger entre otras iniciativas antes de presentar sus recomendaciones formales al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

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