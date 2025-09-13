Opinión
13 de septiembre de 2025
78°tormenta
Películas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“¡Hello, mi gente!“: Lin-Manuel Miranda sorprende en función de ”Hamilton" en Plaza Las Américas

El creador del exitoso musical agradeció el apoyo del público puertorriqueño durante la proyección

13 de septiembre de 2025 - 5:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lin-Manuel llegó al cine para sorprender a quienes disfrutaban en "Hamilton" en el cine. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los asistentes a la proyección especial de “Hamilton”, en Plaza Las Américas, recibieron una sorpresa cuando Lin-Manuel Miranda apareció minutos antes de que comenzara la función.

RELACIONADAS

El dramaturgo, compositor y protagonista del aclamado musical aprovechó la ocasión para agradecer al público por el respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera e invitó a seguir apoyando el talento puertorriqueño.

“¡Hello, mi gente! ¿Vinieron a ve a Hamilton? Gracias, Puerto Rico", saludó Miranda, quien además contó que visitaba el cine y el área de juegos todos los fines de semana.

La velada también contó con la participación del actor Anthony Ramos, integrante del elenco original, conocido por sus interpretaciones de John Laurens y Philip Hamilton, quien también saludó a los presentes.

“Hamilton”, que ya se exhibe en las salas de cine del país, ofrece al público la experiencia de disfrutar en pantalla grande del fenómeno teatral que revolucionó Broadway y se convirtió en un referente cultural global. La producción narra la vida de Alexander Hamilton, uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, a través de un innovador espectáculo que mezcla hip-hop, rap, R&B y teatro musical.

El reestreno está disponible en cines desde el 11 de septiembre.

Lin-Manuel Miranda está en el escenario durante el saludo final por el décimo aniversario de “Hamilton” en Broadway, en el teatro Richard Rodgers, el miércoles 6 de agosto de 2025, en Nueva York. Lin-Manuel Miranda, al centro, aparece junto a miembros actuales y pasados del elenco en el escenario durante el saludo final por el décimo aniversario de “Hamilton” en Broadway. Con libreto, música y letras de Lin-Manuel Miranda, dirección de Thomas Kail, y basada en el libro “Alexander Hamilton” de Ron Chernow, la cinta fue producida por Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda y Jeffrey Seller, con Sander Jacobs y Jill Furman como productores ejecutivos. La producción audiovisual estuvo a cargo de RadicalMedia.
1 / 9 | Fiesta en grande por el 10mo aniversario de "Hamilton" en Broadway. Lin-Manuel Miranda está en el escenario durante el saludo final por el décimo aniversario de “Hamilton” en Broadway, en el teatro Richard Rodgers, el miércoles 6 de agosto de 2025, en Nueva York. - Greg Allen
Tags
Lin Manuel en Puerto RicoHamiltonLin-Manuel MirandaPlaza Las Américas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
