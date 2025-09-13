“¡Hello, mi gente!“: Lin-Manuel Miranda sorprende en función de ”Hamilton" en Plaza Las Américas
El creador del exitoso musical agradeció el apoyo del público puertorriqueño durante la proyección
13 de septiembre de 2025 - 5:09 PM
Los asistentes a la proyección especial de “Hamilton”, en Plaza Las Américas, recibieron una sorpresa cuando Lin-Manuel Miranda apareció minutos antes de que comenzara la función.
El dramaturgo, compositor y protagonista del aclamado musical aprovechó la ocasión para agradecer al público por el respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera e invitó a seguir apoyando el talento puertorriqueño.
“¡Hello, mi gente! ¿Vinieron a ve a Hamilton? Gracias, Puerto Rico", saludó Miranda, quien además contó que visitaba el cine y el área de juegos todos los fines de semana.
La velada también contó con la participación del actor Anthony Ramos, integrante del elenco original, conocido por sus interpretaciones de John Laurens y Philip Hamilton, quien también saludó a los presentes.
“Hamilton”, que ya se exhibe en las salas de cine del país, ofrece al público la experiencia de disfrutar en pantalla grande del fenómeno teatral que revolucionó Broadway y se convirtió en un referente cultural global. La producción narra la vida de Alexander Hamilton, uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, a través de un innovador espectáculo que mezcla hip-hop, rap, R&B y teatro musical.
El reestreno está disponible en cines desde el 11 de septiembre.
