Asesinan a balazos a cantante de música regional mexicana en Sinaloa

El cantante de música regional mexicana José Adán Rodríguez, conocido como Adán R. y exintegrante del grupo Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, informaron este lunes medios mexicanos.

El ataque ocurrió la noche del domingo, cuando sujetos armados dispararon contra el cantante mientras se encontraba en la cochera de su vivienda, ubicada en el norte de la ciudad, según los primeros reportes.

Rodríguez murió en el lugar.

El homicidio ocurre en medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, marcada por enfrentamientos entre facciones rivales del Cartel de Sinaloa, y se suma a otros ataques registrados en años recientes contra intérpretes de música regional mexicana.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el caso, posibles detenidos o el móvil del crimen. Sin embargo, medios locales reportaron que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició una investigación.

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Rodríguez fue integrante de Los Nuevos Rebeldes, agrupación de música regional mexicana, antes de iniciar en 2025 una carrera como solista bajo el nombre de Adán R.

El cantante interpretaba música de banda y corridos, dos de los estilos más populares dentro del regional mexicano, un género con creciente presencia en México y Estados Unidos.

El asesinato se suma a otros ataques contra intérpretes de música regional mexicana registrados en las últimas décadas.

Entre los casos más conocidos se encuentran el asesinato del cantante Valentín Elizalde en 2006, tras un concierto en Tamaulipas, y el de Sergio Gómez, vocalista de K-Paz de la Sierra, quien fue secuestrado y asesinado ese mismo año en Michoacán.

Sinaloa también cuenta con antecedentes de ataques contra músicos del regional mexicano, como el atentado contra el cantante de música norteña Javier Arturo Rosas en Culiacán en 2015, que dejó dos muertos y dos heridos, incluido el propio intérprete.

Varios de estos artistas interpretaban narcocorridos, un subgénero del regional mexicano cuyas letras suelen hacer referencia a grupos del crimen organizado.