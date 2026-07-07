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“Seis”, una obra que rescata la humanidad de víctimas de crímenes de odio

La pieza se presentará del 9 al 12 de julio en la Sala Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce

7 de julio de 2026 - 11:10 PM

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La obra narra las vidas de seis personas trans asesinadas en Uruguay. (Suministrada)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Seis historias marcadas por la violencia, pero también por la humanidad, el humor y la reflexión, cobrarán vida en la puesta en escena de una obra del dramaturgo uruguayo Federico Roca que formará parte del True Colors Fest, del 9 al 12 de julio en la Sala Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce.

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La pieza, titulada, precisamente, “Seis”, presentada por una casa productora puertorriqueña bajo la dirección de Miguel Vando, toma como punto de partida seis asesinatos de mujeres trans ocurridos en Uruguay entre 2002 y 2013 que permanecieron impunes. Sin embargo, lejos de recrear los crímenes en escena, la obra dirige su mirada a las personas y los entornos que rodearon a las víctimas.

“Lo que se habla es de qué está pasando alrededor que provoca que este tipo de acción se lleve a cabo”, explicó el actor Edwin Ocasio, quien recordó que descubrieron la obra durante un festival de teatro en Estados Unidos en 2016 y, años más tarde, decidieron presentarla como parte del True Colors Fest tras regresar a Puerto Rico.

La actriz Kiara Santana destacó que el propio autor define el montaje como un “cabaret dramático”, una combinación de momentos de profunda carga emocional con escenas de humor que permiten al público transitar por distintas emociones durante la función.

“Va a ser una montaña rusa de emociones. Habrá momentos para divertirse y otros para reflexionar sobre lo que sucede a nuestro alrededor y cómo reaccionamos”, sostuvo.

El montaje reúne a intérpretes de distintas generaciones y escuelas de actuación, quienes asumen entre tres y cinco personajes cada uno, en ocasiones cambiando de un rol a otro sin salir de escena. Para Ocasio, esa diversidad artística se ha convertido en una de las mayores fortalezas del proyecto.

“Somos distintas generaciones y distintas escuelas de actuación. Eso enriquece muchísimo el proceso creativo”, afirmó, al tiempo que elogió el trabajo de los actores más jóvenes y destacó la importancia del relevo generacional dentro del teatro puertorriqueño.

Santana coincidió en que el proceso de ensayos ha propiciado una valiosa retroalimentación entre los integrantes del elenco, quienes aprovechan cada ensayo para observar y aprender de las distintas metodologías de trabajo de sus compañeros.

Más allá de su propuesta artística, ambos intérpretes consideran que la producción abre un espacio para reflexionar sobre la realidad que enfrenta la comunidad LGBT, particularmente las personas trans.

Para Santana, uno de los mensajes centrales de la obra es comprender que la transición de género no solo transforma la vida de quien la experimenta, sino también la de quienes forman parte de su entorno.

“La transición no solamente es de esa persona; es de todos los que estamos alrededor. Aprendemos a respetar, a llamar a esa persona como desea ser reconocida y a acompañarla en ese proceso”, expresó.

La actriz sostuvo que, independientemente de las creencias personales, el respeto debe prevalecer. “No tienes que estar de acuerdo con la transición, pero sí respetar las decisiones de los demás”, afirmó.

Ocasio, por su parte, señaló que la pieza invita al público a cuestionar las razones detrás del prejuicio y la discriminación, promoviendo el respeto como punto de encuentro entre personas con visiones distintas.

Aunque la obra tiene su origen en Uruguay, el autor permite que cada montaje incorpore referencias a casos ocurridos en el país donde se presenta. Así, la versión puertorriqueña incluirá menciones a asesinatos y agresiones contra personas trans registrados en la isla, con el propósito de conectar la historia con la realidad local.

La producción ha tenido presentaciones en países como Uruguay, Argentina, España y Estados Unidos. En España, según Ocasio, ha permanecido en cartelera durante tres años y medio.

La obra se presentará del 9 al 12 de julio en la Sala Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce como la cuarta producción del True Colors Fest.

Tags
TeatrodramaComunidad LGBTQ+True Colors Fest
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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