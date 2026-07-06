Félix Chevremont reflexiona sobre obra “Vestido de mujer”: “El arte no tiene límites”

Para el transformista puertorriqueño Félix Chevremont regresar a una puesta en escena teatral luego de 20 años es un acto de nervios, valentía y entusiasmo. Lo hace desde una óptica de agradecimiento y con el deseo de debutar en un rol que nunca había hecho en su carrera de transformista.

Y es que en la comedia “Vestido de mujer”, que se presentará del 16 al 19 de julio en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, como parte del True Colors Fest 2026, Chevremont no imitará a ninguna diva, sino que le toca transformar a un hombre heterosexual en mujer.

Chevremont interpretará el personaje de “Tracy”, una veterana drag queen que le da mentoría a “Casey” en su transformación. Esta es la primera vez que el transformista ofrece su mentoría a un hombre heterosexual, porque en su carrera de 42 años en el transformismo puertorriqueño lo había hecho a personas homosexuales.

PUBLICIDAD

“Hay nervios, claro que sí... Ha sido un proceso bastante tranquilo y estoy disfrutándolo muchísimo por el elenco que es maravilloso. Estoy entusiasmado y muy agradecido. Además en la historia voy a por poder ayudar a un hombre heterosexual a vestirse completo y salir al escenario. Eso nunca lo he hecho ni en los clubes”, mencionó Chevremont, que de paso añadió que “tenía muchas ganas de volver a presentarme en escena”

La obra “Vestido de mujer” (La leyenda de Georgia McBride), del dramaturgo Matthew López, es una comedia teatral que narra la historia de “Casey”, un joven que lucha por sostener su carrera como imitador de Elvis Presley en una barra. Su carrera no va bien,- ya que al público no le interesa el espectáculo-, y la propietaria del bar, en busca de atraer más clientes, decide reemplazar los shows de Elvis por un espectáculo de drag. Una noche, una de las “dragas” no puede salir al escenario, y Casey se ve obligado actuar en su lugar con vestido, peluca, maquillaje y tacones.

“El personaje nunca se ha vestido de mujer. Él lo hace para salvar su pellejo y salvar a su familia, y ahí empieza la transformación. La pregunta que plantea la pieza es: ¿tú te vestirías de mujer para salvar a tu familia? Ahí comienza toda la reflexión ”, comentó.

En ese sentido, la obra además de ser una historia divertida, es conmovedora por la transformación personal y el poder liberador del arte y la autenticidad.

PUBLICIDAD

Sobre los prejuicios y el arte del transformismo desde la perspectiva de la pieza y de la sociedad, Chevremont enfatizó que el arte no puede regirse a la orientación o preferencia sexual.

“El arte es arte y no se puede limitar por prejuicios ni por cosas personales. Para hacer un personaje no tienes que ser lo que interpretas. Que una persona haga transformismo no tiene que ver con su preferencia sexual. El arte no tiene límites; si te mandan a hacer un personaje, lo haces porque eres artista”, subrayó.

A la comedia se suman las actuaciones de Eddie Noel Rodríguez, Wanda Sais, Linnette Torres y Jorge Armando Rivera, bajo la dirección y diseño de producción de José Manuel Díaz-Soto.

De su carrera como transformista por cuatro décadas en la que aun sigue activo, sostuvo que “ha sido excitante y con muchas experiencias que me han permitido crecer”.

“Tuve la oportunidad de aprender de grandes figuras y nunca sentí que eso fuera un problema; al contrario, me ayudó a crecer como artista”, acotó el intérprete de las divas y cantantes puertorriqueñas Yolandita, Ednita, Olga Tañón y Sophy, por mencionar algunas.