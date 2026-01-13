Farruko lanza su línea de cannabis medicinal: “Sabía todo el mar de críticas que venía”

El exponente urbano Farruko comenzó el 2026 con su incursión en la industria del cannabis medicinal al lanzar su nueva línea “Carbonabis”, el desarrollo de un concierto más íntimo en Puerto Rico y la producción de un documental musical en Panamá.

Farruko, quien desde hace años es paciente de cannabis medicinal, decidió adentrarse a esta industria, tras conocer de primera mano como la planta puede apoyar a pacientes que enfrentan condiciones de dolor crónico, cáncer, fibromialgia, insomnio y artritis, entre otras enfermedades. Su deseo, aseguró, es compartir su testimonio desde una perspectiva educativa, regulada y controlada.

Consciente de que existen estigmas contra la industria del cannabis y con la misión de reconocer el valor terapéutico de la planta, Farruko aseguró que lo importante es la educación para romper mitos y evitar el consumo desmedido existente. En su caso, al padecer la enfermedad de gota (tipo de artritis) comenzó a usar el cannabis medicinal para evitar la alta ingesta de medicamentos que le hacen daño a su estómago y no tener que inyectarse, ya que “la inyección, es verdad que me quita el dolor, pero me daña los huesos y el páncreas”.

PUBLICIDAD

“El cannabis medicinal me ha ayudado en mis diversas condiciones, de gota, del estómago, dolores... después de venir de un show porque tengo fascitis plantar, necesito ese descanso y no estoy diciendo que esto viene a sanar, no es así. Esto provee un gran alivio y me evita tener que consumir tantos medicamentos”, afirmó la voz de “Pepas”.

Desde su testimonio y con el deseo de ayudar a otras personas, se integró a First Medical Cannabis, en busca de cumplir con estrictos estándares clínicos, regulatorios y de calidad para la creación de su línea Carbonabis. La empresa lleva más de 25 años de experiencia trabajando con la salud de los pacientes en diferentes ámbitos.

“Entré buscando mejorar también la calidad de vida de gente que tengo alrededor, como mi mamá, que no es creyente de esto, pero tiene sus condiciones de lupus y artritis. Me da pena verla tomar tantos medicamentos para poder controlar sus condiciones y el gasto también que tiene mi mamá y yo la puedo ayudar. No me quiero imaginar una persona que no tenga los recursos para costearlo va a vivir con dolor siempre”, explicó el cantante a El Nuevo Día desde su taller La 167 en Bayamón.

“Venía coqueteando con la idea, pero no había encontrado con quién hacerlo y quería educarme bien y buscar los profesionales porque no lo quería hacer como un producto recreacional. Siempre fue con la visión de hacer algo medicinal para el beneficio de las personas. La diferencia es el uso correcto”, añadió Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila del artista.

PUBLICIDAD

La línea es para pacientes mayores de 21 años con su licencia de cannabis medicinal y solo se vende en dispensarios. Carbonabis está disponible en 52 dispensarios de la isla con los productos de gummies, flor, chocolate y CannaBee ungüento. La planta está aprobada por el Departamento de Salud.

1 / 23 | Farruko enciende el Coliseo con un viaje musical y espiritual en “Cvrbon Vrmor”. Farruko dio inicio a su esperado concierto “Cvrbon Vrmor” en el Coliseo de Puerto Rico con una impactante puesta en escena llena de luces y adrenalina. - Alejandro Granadillo 1 / 23 Farruko enciende el Coliseo con un viaje musical y espiritual en “Cvrbon Vrmor” Farruko dio inicio a su esperado concierto “Cvrbon Vrmor” en el Coliseo de Puerto Rico con una impactante puesta en escena llena de luces y adrenalina. Alejandro Granadillo Compartir

Anticipaba las críticas

Farruko es consciente de que otras figuras públicas han lanzado sus líneas y productos de cannabis medicinal, una de las más reciente fue la presentadora Angelique Burgos “Burbu”. No obstante, afirmó que con toda probabilidad él siempre será objeto de críticas por su posición como cantante y su pública conversión al cristianismo.

Sin embargo, aseguró que ninguna opinión le quita el sueño porque defiende sus posturas cristianas, artísticas, empresariales y personales en cualquier parte.

“Sabía todo el mar de críticas que venía y el oleaje que se podía levantar, porque a diferencia de otras personas, como por ejemplo, Burbu, es Farruko el que cantaba Pepas y que dijo públicamente que es cristiano y ahora nos está vendiendo cannabis medicinal. Todo depende de la posición donde tú lo estás haciendo y quién tú eres. Entonces estoy muy claro donde estoy parado y lo que estoy haciendo. Por eso lo hago con tranquilidad. Me expreso libremente y me paro frente a una cámara o en un medio, el que sea para defender mi postura y pensamiento a nivel musical y personal. Lo hago con respeto”, puntualizó a su vez que recalcó que sus productos buscan un fin medicinal y no recreacional.

PUBLICIDAD

En ese sentido, añadió que el paso que dio su colega Arcángel al dejar de consumir marihuana es “muy personal y respetable” por lo que la importancia recae en lo que sea beneficioso para el ser humano.

1 / 8 | El “Farruko’s Youth Faithstival” fue todo un éxito. Más de 12,000 personas se dieron cita en el “Farruko’s Youth Faithstival”, en los predios del Castillo San Felipe del Morro, en el Viejo San Juan. - Suministrada 1 / 8 El “Farruko’s Youth Faithstival” fue todo un éxito Más de 12,000 personas se dieron cita en el “Farruko’s Youth Faithstival”, en los predios del Castillo San Felipe del Morro, en el Viejo San Juan. Suministrada Compartir

Concierto en febrero y documental

En medio del lanzamiento de su línea de cannabis medicinal, Farruko adelantó que celebrará sus 16 años en la música con un concierto de formato íntimo en el Coca-Cola Music Hall en San Juan. La fecha que anunciará en los próximos días es 14 de febrero de 2026.

“Voy a estar en el Coca Cola Music Hall interpretando todos mis éxitos con nuevos arreglos en banda totalmente acústica. Es otro concepto de lo que he presentado”, comentó.

El tercer proyecto que tiene a Farruko y que lo mantiene mega ilusionado es el lanzamiento de un documental filmado en Panamá sobre las raíces del género urbano.