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Farruko estrena equipo de manejo

El artista urbano firmó un acuerdo con WK y Massivo Entertainment

31 de marzo de 2026 - 5:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Óscar Paniagua, Farruko y Walter Kolm. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante urbano Farruko cuenta con un nuevo equipo de trabajo al firmar oficialmente con WK Entertainment y Massivo Entertainment.

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Se trata de un acuerdo de comanejo, en alianza con Óscar Paniagua y Walter Kolm, en el que busca un nuevo capítulo en su carrera y visión global a largo plazo.

WK Entertainment representa a estrellas globales como Xavi, Carlos Vives, Emilia, Prince Royce y Morat, entre otros. Esta alianza marca el primer gran paso en la etapa de Farruko, alineándose con un equipo reconocido por desarrollar carreras globales en la música latina a gran escala, junto a Paniagua, quien ha sido una figura clave en la carrera del reguetonero de Bayamón.

“Esta nueva etapa viene con una estructura más sólida. Con Óscar, que ha sido clave en el desarrollo de mi carrera durante estos años, y ahora sumando a Walter Kolm, estamos construyendo un equipo con visión global y enfoque a largo plazo”, indicó Farruko en declaraciones escritas.

“Farruko es uno de los pocos artistas que realmente ha definido el alcance global de la música latina. Esta nueva etapa trata de posicionarlo nuevamente al frente, construyendo sobre ese legado con intención y alineando su visión, su sonido y su impacto a nivel global”, sostuvo Kolm.

El anuncio se da luego de que Farruko se uniera a Steve Aoki en el escenario de Ultra Music Festival 2026, presentándose frente a una de las audiencias de música electrónica más grandes del mundo.

Por su parte, Paniagua, destacó “que contar con Walter Kolm como socio en este camino nos permite consolidar una visión global”.

Farruko dio inicio a su esperado concierto “Cvrbon Vrmor” en el Coliseo de Puerto Rico con una impactante puesta en escena llena de luces y adrenalina.Ataviado con camuflaje y armadura de carbono, Farruko sorprendió al público desde el primer instante de su presentación.La velada cerró con los éxitos “Incomprendido”, “Nazareno” y “Esta vida”, dejando una huella imborrable en los asistentes.
1 / 23 | Farruko enciende el Coliseo con un viaje musical y espiritual en “Cvrbon Vrmor”. Farruko dio inicio a su esperado concierto “Cvrbon Vrmor” en el Coliseo de Puerto Rico con una impactante puesta en escena llena de luces y adrenalina. - Alejandro Granadillo

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