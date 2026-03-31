Farruko estrena equipo de manejo

1 / 23 Farruko enciende el Coliseo con un viaje musical y espiritual en “Cvrbon Vrmor”

Farruko dio inicio a su esperado concierto “Cvrbon Vrmor” en el Coliseo de Puerto Rico con una impactante puesta en escena llena de luces y adrenalina.

Alejandro Granadillo