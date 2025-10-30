Halloween 2025: las mejores actividades, eventos y espectáculos de miedo en Puerto Rico

¡La temporada del año más esperada se acerca! Alista tu disfraz y deja salir tus peores miedos porque aquí te traemos una lista con actividades para disfrutar Halloween 2025 en Puerto Rico.

Recorrido misterioso en Distrito T-Mobile

Este Halloween, Distrito T-Mobile vuelve a sorprender con una experiencia única y escalofriante. Con “Horrificus: The Alleys of Terror”, el destino de entretenimiento se transformará en un recorrido inmersivo de terror, donde cada entrada del venue cobrará vida con zonas temáticas diferentes, decoraciones impactantes y personajes que harán estremecer a los visitantes.

Mientras recorran las zonas podrán toparse con zombies, adentrarse en el antiguo Egipto con momias y ataúdes, atravesar mundos góticos y oscuros y enfrentarse a una invasión alienígena. Con efectos especiales, música, luces y personajes, la experiencia convertirá todo el espacio en un espectáculo de miedo y emoción, complemente gratis para el público. Para complementar la experiencia, los restaurantes integrarán creatividad y mixología para ofrecer sus distintivos “spooky cocktails”, inspirados en el espíritu de Halloween.

Como parte de los eventos especiales, el jueves, 30 de octubre, se celebrará “DTMO Movie Nights: Halloween Edition”, una noche de cine bajo las estrellas en Popular Plaza y que incluirá la transmisión en pantallas gigantes de varios clásicos de esta temporada desde 7:30 p.m.

El viernes, 31 de octubre, será la gran fiesta cuando los pasillos cobren vida con personajes tenebrosos que interactuarán y sorprenderán a los visitantes. La actividad también incluirá un concurso de disfraces con premios en efectivo y un gran premio de $1,000 para el mejor disfraz, una competencia de karaoke y la presentación de una de las bandas locales más queridas y reconocidas de los años 80, NeoEngland, a las 8:00 p.m.

El fin de semana culminará el 1 de noviembre con una gran fiesta de Halloween presentada por Musik ONE y Cuervo, con la participación del reconocido DJ internacional Louie Vega, ganador de un Grammy y una de las figuras más influyentes en la escena mundial de la música house, desde las 6:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.

Museo de Las Américas celebra su tradicional Noche de Catrinas

El Museo de Las Américas invita al público a participar de su esperada celebración de la Noche de Catrinas, que se llevará a cabo el jueves, 30 de octubre, de 5:00 a 9:00 p.m., en el segundo piso del histórico Cuartel de Ballajá, en el Viejo San Juan. Así lo anunció María A. López Vilella, directora ejecutiva del Museo.

Con la participación de Magali Carrasquillo como maestra de ceremonias, la velada dará inicio a las 6:00 p.m. con una emotiva Invocación Teotihuacana, a cargo de Alberto Pedraza y Amanecer Cristal, quienes abrirán la celebración con un acto simbólico que conecta el espíritu ancestral y la memoria colectiva del Día de los Muertos.

A las 6:15 p.m., el público podrá apreciar el Altar de Muertos dedicado a los artistas Rafael Rivera Rosa (1942–2025) y José Rosa Castellanos (1939–2025), dos figuras emblemáticas del arte puertorriqueño que fallecieron con pocas semanas de diferencia, así también, serán reconocidas otras personalidades del mundo cultural que fallecieron en este último año. El altar, concebido como un espacio de tributo y reflexión, incluirá además obras del artista Garvin Sierra.

La programación artística continúa a las 6:30 p.m. con la presentación del Grupo de Danza Folclórica Mexicana Citlali, con un repertorio inspirado en las tradiciones mexicanas.

A las 7:00 p.m., la cantante Valeria Gallart ofrecerá un interludio musical, seguido a las 7:30 p.m. por la puesta en escena de “La Parranda del más allá”, una propuesta musical protagonizada por Cecille, Mariana y Rafael Martínez, que fusiona lo festivo con lo espiritual en un encuentro entre la vida y la memoria.

Más adelante, a las 8:00 p.m., se seleccionarán los ganadores del certamen “Catrines celebrando el arte”, certamen en el que participan 30 estudiantes de escuela superior, quienes presentarán sus personajes catrines inspirados en el arte de José Rosa Castellanos y Rafael Rivera Rosa. La competencia les permitirá mostrar su creatividad y originalidad a través de atuendos y máscaras inspirados en las tradiciones del Día de los Muertos en México. El primer lugar ganará la oportunidad de tener su primera exposición en el Museo de Las Américas y habrá premios auspiciados por la tienda BAM, arte y más localizada en Bayamón.

La noche culminará a las 8:30 p.m. con la presentación musical del grupo Riestra y los Bohiques.

Habrá transporte gratuito desde el estacionamiento de Covadonga al Museo a partir de las 5:00 pm, cortesía de CODEVISA.

Haunted Manor for Kids

Este 30 de octubre, entre 6:00 y 9:00 p.m., el evento de Halloween en el Castillo Serrallés de Ponce será dedicado a los niños. El Castillo Embrujado se llena de mágicos personajes para una noche inolvidable. Los boletos están disponibles en Ticketera.

Tarde de Halloween en Galería Paseos

El viernes, 31 de octubre, Galería Paseos celebrará su actividad “Spooky House at Paseos” de 4:30 a 7:30 p.m. Los asistentes podrán disfrutar de un show musical inspirado en Hocus Pocus, estación de dulces, photobooth gratuito, palomitas y algodón de azúcar. Se invita al público a asistir disfrazado y disfrutar de una tarde mágica.

Halloween en Plaza del Caribe

Este próximo viernes, 31 de octubre de 2025, Plaza Del Caribe se convertirá en la emblemática mansión de La Familia Tenebrosa para dar vida a su tradicional Fiesta de Disfraces de Halloween, un evento pensado para toda la familia que promete una experiencia inmersiva, divertida y elegante.

El centro comercial contará con dos tarimas temáticas y una de presentaciones, donde los visitantes podrán disfrutar de la llegada de personajes icónicos que interactuarán con el público, se tomarán fotos y repartirán dulces. El punto culminante será el icónico baile al ritmo de “Goo Goo Muck”, acompañado por espectáculos de academias de baile, coreografías inspiradas en la popular serie y presentaciones musicales con un toque gótico.=

Además, los asistentes podrán participar en concursos de disfraces y tendrán la oportunidad de ganar certificados de regalo cortesía de Caribbean Cinemas.

Programa del evento

Tarima Central

3:00 PM – Llegada Estampas Familia Tenebrosa

– Llegada Estampas Familia Tenebrosa 3:30 PM – Estampas

– Estampas 4:00 PM – Academia de Baile Julie Mayoral

– Academia de Baile Julie Mayoral 4:30 PM – Juegos

– Juegos 5:00 PM – Academia Danzar

– Academia Danzar 5:30 PM – Estampas

– Estampas 6:00 PM – Academia Corpo Arts

– Academia Corpo Arts 6:30 PM – Juegos

– Juegos 7:00 PM – Grupo de Baile De Pura Cepa

– Grupo de Baile De Pura Cepa 7:30 PM – Academia Live to Dance

– Academia Live to Dance 8:00 PM – Estampas

– Estampas 8:15 PM – Grupo invitado

Plaza del Sol, Plaza del Norte y Plaza Río Hondo

Los centros comerciales tendrán actividades desde las 3:00 p.m.

Detalles de los itinerarios en cada uno de ellos aquí: https://curzon.pr/halloween/

Mall of San Juan

El Mall of San Juan recibirá a los niños de 4:00 a 7:00 p.m. para su tradicional evento de disfraces.

“Estamos a solo días del día más dulce del año! 🎃✨Trae tu bolsita y disfruta de trick or treat en nuestras estaciones este viernes, 31 de octubre de 4PM a 7PM. Te espera una tarde llena de dulces, sorpresas y diversión para toda la familia. Recorre 4 estaciones mágicas y conoce a tus personajes favoritos. Encuentra más detalles en el link de la bio. 🍬👻Presentado por@hersheyspuertorico“, compartió el centro comercial.

Halloween Spooktacular en Céntrico

El 31 de octubre, Céntrico celebrará el evento más dulce del año con un día completo de “trick or treat” por las tiendas participantes. A partir de las 4:00 p.m., el público podrá disfrutar de shows, música y diversión familiar en un ambiente lleno de disfraces y alegría.

Halloween en Aguadilla Mall

El viernes, 31 de octubre, Aguadilla Mall celebrará Halloween con la visita de dos personajes icónicos del cine: Héctor Rivera, de Coco, y Jack Skellington, de The Nightmare Before Christmas. La actividad se llevará a cabo de 3:30 a 5:30 p.m., con oportunidad para fotos, diversión y disfraces.

Spooky Skate Party

¡Un party de Halloween sobre ruedas! Este 31 de octubre, de 8:00 p.m. a 11:00 p.m., Shark Roller Rink, en Aguadilla, se convierte en una pista embrujada llena de ritmo, luces y diversión para todas las edades.

Prepárate para una noche espeluznantemente divertida, donde podrás disfrutar de patinaje, DJ en vivo, premios, photobooth temático y mucho más. El costo de la entrada es $20.00 y no incluye los patines.

Hottieween: In The Jungle

Este viernes 31 de octubre, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. se celebrará Halloween en Club Brava. ¡Habrá una competencia de disfraces, así que vaya listo para impresionar! El primer lugar tiene un premio de $1,000 en efectivo, una experiencia VIP en Club Brava para 6 personas y 2 boletos para la fiesta de despedida de año.

Silk & Sins

Este viernes, 31 de octubre de 2025, La Concha Resort celebrará su fiesta "Silk & Sins", una noche de glamour y misterio inspirada en el estilo mafioso de los años 60. El evento, que transformará el icónico espacio frente al mar en un escenario de lujo y seducción, contará con la música en vivo de La Banda Algarete y el DJ Fendel. El código de vestimenta es “Mob Glam”. Para reservaciones grupales o mesas VIP, puede escribirse a Events@laconcharesort.com

Opción gastronómica

Mar y Rosa & Friends regresa en su segunda edición del 31 de octubre al 2 de noviembre en la azotea de Alma San Juan, esta vez con una celebración especial de Día de los Muertos presentada en alianza con Casa Dragones Tequila .En esta ocasión, el chef José Mendín recibe a la reconocida chef mexicana Karla Hoyos y a José Luis León, mixólogo líder de Licorería Limantour en Ciudad de México, clasificada entre The World’s 50 Best Bars.

Durante tres días, los sabores de Puerto Rico y México se encuentran en una experiencia que celebra la vida, la memoria y la amistad, con cócteles únicos, música, color y cocina a fuego vivo.

Viernes 31 de octubre – Cena de Halloween Una colaboración de seis tiempos entre Mendín y Hoyos con un menú degustación inspirada en sus raíces y cócteles exclusivos creados y servidos por José Luis León, de Licorería Limantour.

Sábado 1 de noviembre – Casa Dragones & Caviar Brunch Una versión especial del clásico brunch de Mar y Rosa. Incluye platillos de Mendín, degustaciones de caviar maridadas con Casa Dragones Joven, música y ambiente de terraza.

Domingo 2 de noviembre – Asado Día de los MuertosAsado con Hoyos y Mendín, al aire libre, fuego vivo, platos para compartir y DJ.