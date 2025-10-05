Miedo y diversión: Halloween en varios destinos de Florida

Orlando, Florida - ¡Si pudiéramos echarle un vistazo a los calendarios sociales de los fantasmas y las brujas del universo, seguro veríamos que van a estar frecuentando muchas ciudades de Florida este otoño! Hay una gran variedad de festejos de Halloween, la fiesta de los espectros, que siempre están llenos de criaturas del más allá en varios destinos populares de la península.

Algunas fiestas son ideales para grandes y chicos pues no son de mucho miedo, y otras, llenas de sustos, son solamente aptas para personas mayores, ¡y entre esas sólo para las que sean temerarias! He aquí un listado de algunas de las fiestas de Halloween de la Florida este año. Las fechas y otros detalles están sujetos a cambios, siempre verifica antes de planear un viaje.

Cayo Hueso

El último de los Cayos de la Florida presenta la el “Fantasy Fest” del 17 al 26 de octubre. Una celebración a veces escandalosa, Fantasy Fest ofrece competencias de disfraces, incluyendo hasta una para mascotas, paseos, ferias callejeras y un gran desfile con bandas de música y carrozas, algunos disfraces pueden tener “clasificación X”. Info.: www.fantasyfest.com

Fantasy Fest en Key West. (Suministrada)

Lake Buena Vista

La Fiesta de Halloween “Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party” se presenta en Magic Kingdom en noches selectas del 15 de agosto al 31 de octubre de 2025. Una fiesta familiar con boleto aparte, este evento invita a los visitantes a venir disfrazados e ir en pos de golosinas por el parque después de su horario diurno, lo cual encanta a los chicos ¡y a los mayores también!

Entre los puntos de interés de esta fiesta de menos miedo se encuentra un desfile incluyendo a un jinete sin cabeza, personajes de Disney disfrazados, y un despliegue de fuegos artificiales con temática de Halloween que es espectacular. La atracción de los fantasmas del parque llama a los mortales a penetrar en sus ámbitos misteriosos. Info.: www.disneyworld.com

“Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party” en Magic Kingdom. (Suministrada)

Orlando

En Orlando, Universal presenta su fiesta anual “Halloween Horror Nights” en fechas selectas del 29 de Agosto al 2 de noviembre de 2025. Esta fiesta de Halloween está considerada como una de las mayores del mundo, al igual que una de las más llenas de terror, ¡puedes juzgar por tí mismo si te atreves a ir!

Hay 10 casas encantadas que meten mucho miedo, zonas de sustos, espectros callejeros y espectáculos en vivo. Universal avisa que este evento puede ser demasiado intenso para los chicos y no lo recomienda para menores de 13 años. No se permiten disfraces ni máscaras. Se ofrecen una variedad de boletos y paquetes. Info.: www.halloweenhorrornights.com

Universal Orlando "Horror Nights". (Suministrada)

También en Orlando, pero este evento ideal para familias, es el “Halloween Spooktacular” que se presenta en fechas selectas del 30 de agosto al 2 de noviembre en SeaWorld Orlando. Con tema del mar, los niños pueden ir en pos de golosinas entre amistosas brujas marinas, sirenas, pulpos y otras criaturas incluyendo hadas marinas. Este evento está incluído en la entrada regular al parque.

También en SeaWorld Orlando se ofrece “Howl-O-Scream” en noches selectas del 5 de septiembre al 1 de noviembre. Este es un evento de mucho miedo que puede resultar demasiado intenso para los niños. Info.: www.seaworld.com/orlando

Tampa

Este otoño, en noches selectas, “Howl-O-Scream 2025″ regresa a Busch Gardens Tampa con sorpresas siniestras y terrores en cada esquina para los visitantes temerarios. “Horror indescriptible vive en cada esquina oscura”, según un vocero de Busch Gardens. Cientos de monstruos y espectros, ¡ay, que miedo!, se pasean por los 300 acres y las calles del parque y hay espectáculos en vivo terroríficos, al igual que montañas rusas en la oscuridad. Este festival del terror se presenta en noches selectas del 5 de septiembre al 2 de noviembre de 2025. “Howl-O-Scream” es un evento nocturno con boleto aparte que puede resultar demasiado intenso para los niños. No se permiten disfraces. Info.: www.HowlOScream.com

“Brick-or-Treat” en LEGOLAND Florida. (Suministrada)

Winter Haven