Lele Pons y Guaynaa celebran su primer Halloween con Eloísa: se disfrazan como los personajes de “Peter Pan”

La alegría del cantante urbano boricua Guaynaa y la creadora de contenido venezolana Lele Pons de pasar su primer Halloween junto a su hija Eloísa es tanta que decidieron adelantar la celebración unos días. Esta tarde, la pareja de famosos compartió con sus seguidores de las redes sociales un álbum fotográfico disfrazados como los personajes de “Peter Pan”.

En su perfil en Instagram, donde tiene más de 54 millones de seguidores, Pons publicó un carrusel de fotos en las que se aprecia a su esposo vestido como “Peter Pan”, mientras que ella caracterizó a “Wendy”. Baby Eloísa lució como “Campanita”. “‘Our first Halloween together’ (Nuestro primer Halloween juntos)”, escribió la influencer.

En apenas unos minutos la publicación tuvo miles de “me gusta” y toda clase de lindos comentarios. “Qué bella familia”, “Me encanta”, “Lele en su era de mamá, es épico”, “Hermosos, los amo”, fueron solo algunas de las reacciones de sus seguidores.

Hace unas semanas la también cantante dio un adelanto de lo que fue una sesión de fotos que realizó junto a su hija para celebrar la llegada del otoño. Estas instantáneas servirán de antesala a importantes festividades como el Día de Acción de Gracias y Navidad.

Para la sesión de fotos, Pons eligió un escenario perfecto: un amplio y verde jardín adornado con decenas de calabazas de distintos tamaños y colores. En cuando a su “look”, la influencer optó por lucir una mini falda de mezclilla, con un suéter color calabaza. La bebé, por su parte, lució un conjunto con un simpático gorrito a juego con el suéter de su mamá.