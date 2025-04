Pons no se había expresado sobre su situación luego de la gran fiesta en la que asistieron decenas de famosos.

“Estaban ahí (esa noche) dos personas que me cuidan cuando yo voy al hospital, todo estaba súper bien, todo perfecto. Es más emocionalmente que no he estado bien, por muchas razones”, reveló Pons para luego mencionar que fue al hospital al día siguiente de lo sucedido.