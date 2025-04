¿Lele Pons invitó a Erubey de Anda a su “gender reveal”?

“Por favor ya no me diga nada de la revelación, en estos momentos no estoy bien, y de verdad me duele todo lo que me están diciendo, y esta situación porque yo la quiero y me duele mucho. Yo sé que la regué, pero todos cometemos errores y nunca lo hice con malas intenciones”, se lee en su mensaje. “Solo les pido que dejen de mandarme odio ya que no estoy bien en estos momentos”, confesó en sus estados de Instagram.