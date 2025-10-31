Opinión
31 de octubre de 2025
86°nubes rotas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Halloween en la televisión boricua: así se disfrazaron los presentadores

Así se vivió la celebración en las distintas producciones de los principales canales

31 de octubre de 2025 - 2:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cada año, las producciones se las ingenian para sorprender a sus respectivas audiencias. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La celebración de Halloween se ha convertido en la ocasión ideal para que las distintas producciones de la televisión boricua se unan para crear un concepto que sorprenda a sus respectivas audiencias. Mientras unos montan espectaculares coreografías, otros prefieren mantenerse en lo básico. El fin de todos, sin embargo, es el mismo: pasarla bien y entretener.

Este 2025 no fue la excepción. Programas de los principales canales de la isla lo volvieron a dar todo uno de los días más divertidos del año.

Repasamos cómo se vivió Halloween 2025 en la pantalla nacional:

“Hoy día Puerto Rico”

“¡Los chicos de ‘Hoy día Puerto Rico’ se metieron de lleno al ‘Mushroom Kingdom’! Este Halloween llegaron al set convertidos en los personajes más icónicos de ‘Mario Bros’“, anunció la producción a través de sus redes sociales.

“Noticentro al amanecer”

El equipo del espacio mañanero de Wapa Televisión optó por una propuesta más formal. Todos lucieron un sombrero distinto que, sin duda, le dio un toque divertido al noticiario.

“En la mañana”

Un día después de su segundo aniversario, los integrantes de “En la mañana” de TeleOnce se quedaron con ganas de más fiesta. Así lo demostraron con el homenaje que rindieron al programa “Entrando por la cocina”.

“Alexandra a las 12″

Según la presentadora Alexandra Fuentes, esta vez decidió disfrazarse de algo que realmente la caracteriza, “La Reina de Corazones”.

“Viva la tarde”

Mientras tanto, “Los Supersónicos” se apoderaron del estudio de “Viva la tarde”.

“PR en vivo”

“PR en vivo” de TeleOnce también decidió presentar su versión del “Mundo de Mario” a su público.

“Día a día”

Desde esta mañana, la producción de “Día a día” anunció que la “Familia Addams” se había apoderado del espacio.

HalloweentelevisiónTelemundoWapa TVTeleOnce
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
