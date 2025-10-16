Maripily tras su operación: “Más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de amor”

La empresaria, modelo y personalidad del entretenimiento Maripily Rivera expresó hoy su agradecimiento por las muestras de cariño, oraciones y mensajes de apoyo que ha recibido de su público, familiares, amigos y colegas tras el reciente proceso médico al que fue sometida.

“Ha sido un tiempo de mucha reflexión, fortaleza y fe. Estoy profundamente agradecida por el amor que he recibido de mi gente, de mis seguidores y de todos los que han estado pendientes de mi salud. Sus mensajes me han dado energía, alegría y esperanza en cada paso de mi recuperación”, expresó Rivera.

La ganadora de “La casa de los famosos 4” destacó, además, el apoyo incondicional de su familia y de su equipo de trabajo, quienes la han acompañado en todo momento.

“Dios me ha dado una nueva oportunidad para seguir adelante, y la estoy abrazando con gratitud. Vuelvo más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de amor”, añadió.

Rivera, quien agradeció al cirujano plástico Carlos Portocarrero y a todo el equipo del Hospital Metropolitano, adelantó que continuará con sus compromisos personales y profesionales. Poco a poco retomará sus actividades, pero sin apresurarse.

“Voy a seguir cuidándome, escuchando a mi cuerpo y honrando este proceso. A veces, las pausas también son parte del crecimiento”, afirmó.

La modelo concluyó su mensaje con más palabras de gratitud para el pueblo de Puerto Rico y los medios de comunicación.

“Gracias por tanto cariño. Ustedes siempre han sido mi fuerza. Los amo y nos veremos pronto, con la misma pasión y energía de siempre”, subrayó.

En entrevista con El Nuevo Día, el doctor Portocarrero Blanco, explicó el procedimiento que se realizó Rivera, una mastopexia, que es un levantamiento del seno, unido a un cambio de implante que ya existe dentro de ella.

“Los implantes que Maripily tiene, que son de 800cc, se los vamos a cambiar por uno de 650cc. Va a ser una reducción del implante, pero no es una mamoplastia. Yo no voy a eliminar tejido alguno, sino que solamente vamos a cambiar los implantes y ajustar la piel. Quizás se puede eliminar un poco de epidermis o de dermis pequeña, pero no se elimina ni glándula mamaria ni tejido adiposo”, manifestó el cirujano plástico con más de 25 años de experiencia, antes de realizar la operación.

“Lo que buscamos y vamos a practicar en la operación es que se vea natural. Eso no quiere decir que se vea caído ni que esté flat, porque tiene suficiente tejido y vamos a utilizar un implante de suficiente volumen para causar un gusto armonioso en el lado más hacia lo grande que a lo chiquito”, puntualizó el doctor Portocarrero.

